Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: «Πίτσι πίτσι» οι Ρουμάνοι για τον τριπλασιασμό💣🔥

Ένας ΠΑΟΚ για φίλημα, επικράτησε με 3-1 του Άρη και συνεχίζει την πρωταθληματική του πορεία στη Stoiximan Super League. Εκατό χρόνια ζωής είναι αυτά, όλοι στον σύλλογο δίνουν το κάτι παραπάνω για να έρθει η επιτυχία. Για την ώρα πρέπει να επικεντρωθούν στο Γιουρόπα Λιγκ και τη Λουντογκόρετς.

Μετά από πέντε αγωνιστικές οι οκτώ βαθμοί που έχει συγκεντρώσει ο «Δικέφαλος του Βορρά» μόνο άσχημοι δεν θεωρούνται. Ωστόσο, υπάρχει πίκρα, διότι μπορούσαν να είχαν άνετα +4 χωρίς τις εντός έδρας ισοπαλίες. Ειδικά το τελευταίο 1-1 με την Μπραν και με τον τρόπο που ήρθε, κόστισε πολύ στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του.

Πηγαίνουν, συνεπώς, στο Ράζγκραντ με μια υποχρέωση για νίκη. Οι Βούλγαροι είναι στα μέτρα τους και δεν αποτελούν ομάδα – φόβητρο. Φυσικά, για να τριτώσουν τις νίκες τους οι Θεσσαλονικείς χρειάζεται να δώσουν προσοχή. Όπλο τους η επίθεση και τα 39 γκολ που έχουν πετύχει σε πρωτάθλημα (29) και Ευρώπη (10).

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Παρότι φιλοξενούμενος, ο ΠΑΟΚ έχει, έστω και αν όχι ξεκάθαρα, τον ρόλο του φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες. Καλοπληρώνει το διπλό στο 2.10 και δεν το παρακάμπτει κανένας εύκολα. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.40, όσο και ο άσος των Βουλγάρων.

Για να ρίξουμε και ένα βλέφαρο στις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν να συνεισφέρουν στη στοιχηματική δράση. Κοντά στον διπλασιασμό συναντάμε το Over 2,5 (1.92) και λίγο πιο χαμηλά το Under (1.85). Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στα G/G και N/G που προσφέρονται στο 1.74 και 2.01 αντίστοιχα.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ διαιτητής

Όπως έχει γίνει γνωστό, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χοράτσιου Φέτσνικ. O Ρουμάνος δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αγώνα ελληνικού συλλόγου. Τόσο οι βοηθοί του, όσο και το VAR θα είναι ομοεθνείς, οπότε θα υπάρχει… καλή συνεννόηση με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα φετινά στατιστικά του κυρίου Φέτσνικ δείχνουν μια ροπή προς την κάρτα. Έχει μέσο όρο ανά παιχνίδι 5,18 κίτρινες, ενώ έχει βγάλει επτά κόκκινες (τέσσερις ως δεύτερες κίτρινες και τρεις απευθείας). Επιπλέον, έχει περίπου ένα πέναλτι ανά ματς (0,76).

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μονομαχία του «Δικεφάλου του Βορρά» (11/12, 19:45) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3HD.