Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις: Τιτανομαχία και το 14.60 του Μπέλινγκχαμ!⚽🔥

Βίοι αντίθετοι. Μία τόσο κλισέ φράση, αλλά ταυτόχρονα τόσο χρήσιμη στην περίπτωσή μας. Διότι περιγράφει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, το μονοπάτι που βαδίζουν Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι τώρα στη σεζόν.

Και να που συναντώνται. Το Champions League τις φέρνει αντιμέτωπες στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase. Και με βάση την κατάσταση που επικρατεί στα δύο «στρατόπεδα», ίσως μιλάμε και για το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι ολόκληρου του ευρωπαϊκού τριημέρου.

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Να συνέλθει από το σοκ

Λίβερπουλ Ρεάλ αποδόσεις

Ας ξεκινήσουμε με τους «κόκκινους» του Άρνε Σλοτ. Αν κάποιος μάς έλεγε στην αρχή της χρονιάς, ότι η Λίβερπουλ κάποια στιγμή θα κάνει έξι ήττες σε επτά διαδοχικά παιχνίδια, θα πέφταμε κάτω από τα γέλια.

Η πραγματικότητα όμως ήρθε να μας διαψεύσει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Από τις 27 Σεπτεμβρίου και εκείνο το 1-2 από την Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα, μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου (0-3 πάλι από την Πάλας για το Καραμπάο Καπ) οι Άγγλοι μέτρησαν μία νίκη (το 5-1 στη Γερμανία με την Άιντραχτ) και έξι ήττες! Αποτελέσματα που τους έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, τόσο στη βαθμολογία αγγλία, όσο και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
7.50 8.00

Μόνο η Ατλέτικο

λιβερπουλ ρεαλ στοιχημα

Από την άλλη, η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Κοιτώντας την πορεία τής Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε πως έχει το απόλυτο σε όλες τις διοργανώσεις, πλην ενός παιχνιδιού.

Μόνο η μισητή συμπολίτισσά της Ατλέτικο της χαλάει ένα εντυπωσιακό 14/14, διαλύοντάς τη με 2-5 στο «Μετροπολιτάνο» για τη La Liga. Αν η «βασίλισσα» συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε θα αναγκάσει σε πτώση τις αντίστοιχες τιμές στις στοιχηματικες εταιριες.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
1.40 10.00

Στο νήμα

λιβερπουλ ρεαλ αποδοσεισ

Για να μιλήσουμε αποκλειστικά για στοιχημα, στις αποδόσεις νικητή άκρη δεν βγαίνει. Το σετ κάνει λόγο για απόλυτη σχεδόν ισορροπία (2.50 ο άσος, 3.85 η ισοπαλία και 2.57 το διπλό), ενώ, σχετικά με τα γκολ, άπαντες περιμένουν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Η τιμή τού Goal/Goal μιλάει από μόνη της…

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2.50 3.85 2.57
OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
2.02 1.80 1.37 2.92

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Λιβερπουλ Ρεαλ στοιχημα αποδοσεις

Δεν γίνεται να έχουμε μπροστά μας, όμως, ένα Λίβερπουλ – Ρεάλ και να αρκεστούμε στον άσο, την ισοπαλία, το διπλό ή τα γκολ. Οι δύο ομάδες μάς προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε πληθώρα ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων (ναι, δεν θα έλειπε το όνομα του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ) και εμείς δεν θα πούμε όχι.

Παρακάτω διαλέξαμε μερικά από αυτά που ξεχωρίσαμε στα προγνωστικα τσαμπιονς λιγκ και σας τα παρουσιάζουμε. Προκειμένου να κάνετε τη δική σας βόλτα και να δείτε επίσης τις καλύτερες στοιχηματικές προσφορές*🎁, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 3,5 + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.35
OVER 1,5 1O ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ
3.75
ΜΠΕΛΙΓΧΑΜ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
14.60
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.75
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 2-2
4.30
ΑΡΝΟΛΝΤ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
4.20

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Το δράμα μας το περιγράψαμε και στο αντίστοιχο κείμενο του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν. Τόσο η αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων», όσο και τα Λίβερπουλ – Ρεάλ και Παρί – Μπάγερν είναι την ίδια ακριβώς ώρα (4/11, 22:00). Όσοι προτιμήσετε το παιχνίδι τού «Άνφιλντ», συντονίστε το πρόγραμμα τβ σας στο Cosmote Sports 3HD. Αν δεν έχετε συνδρομητική, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

