Λιλ – ΠΑΟΚ: «Μάχη» στο Λιλ που… δεκαπλασιάζει💣

«Μην υποτιμάτε την ομάδα μου» έλεγε κάποτε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο ενδεχομένως να σκέφτεται και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τις back-to-back νίκες στα εντός συνόρων ντέρμπι. Μετά το 2-1 της Τούμπας επί του Ολυμπιακού, ήρθε το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ.

Με το πρόγραμμα που είχε (και έχει ακόμα) δεν ήταν λίγοι αυτοί που φοβήθηκαν τη… χιονοστιβάδα. Πως θα μπορούσε δηλαδή ο «δικέφαλος» να παρασυρθεί και να υποπέσει σε μαζεμένες ήττες. Εξάλλου, οι ενδείξεις μετά το 3-3 με τον Αστέρα και το 3-1 από τη Θέλτα στο Γιουρόπα Λιγκ ήταν κάκιστες.

Πλέον, δείχνουν να έχουν αντιστρέψει το κλίμα. Προετοιμάζονται για το πρώτο τρίποντό τους στο Γιουρόπα Λιγκ, αν και μοιάζει κομματάκι δύσκολο. Η Λιλ δεν μπορεί να θεωρηθεί… χθεσινή. Αποτελεί μια έμπειρη ομάδα, συνεπής στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Μέχρι στιγμής έχει κάνει το 2/2 στη διοργάνωση, νικώντας 2-1 την Μπραν και 1-0 τη Ρόμα.

Εντός συνόρων η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Προέρχεται από το 1-1 με την Παρί και το 2-0 επί της Ναντ. Ωστόσο, μετράει ήδη δύο ήττες από Λανς (3-0) και Λυών (1-0). Ομάδες, δηλαδή, ανταγωνίστριες για την πρώτη τετράδα και γενικότερα στα κυβικά της.

ΛΙΛ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΠΑΟΚ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE 2.00 26.00

Λιλ – ΠΑΟΚ στοίχημα

Ουδέποτε έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα αξιοσημείωτο παρελθόν με γαλλικές ομάδες. Το συνολικό ρεκόρ των Θεσσαλονικιών με συλλόγους από τη χώρα είναι 3-1-7. Αναφορικά με τις επισκέψεις τους εκεί, μετράνε τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία.

Αξίζει να πούμε πως η Λιλ διαθέτει στις τάξεις της έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά να… εξολοθρεύει ελληνικές άμυνες. Ολιβιέ Ζιρού το όνομά του! Ο Γάλλος στράικερ έχει πετύχει στο διάβα του τέσσερις φορές ομάδες από τη Σούπερ Λιγκ. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ: Ο. ΖΙΡΟΥ 20.00

Κόντρα στους «ερυθρόλευκους» σκόραρε τρεις φορές σε δύο αναμετρήσεις. Απέναντι στην αποψινή του αντίπαλο βρήκε δίχτυα άλλες δύο φορές. Εξαιρετικά στατιστικά απο τον, πλέον, 39 ετών επιθετικό. Για την ιστορία, τη φετινή σεζόν σε εννέα συμμετοχές έχει σημειώσει ήδη τρία γκολ.

Αφού… εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας, πάμε να δούμε τις αποδόσεις της αναμέτρησης με τη βοήθεια της Bet365.

Λιλ – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Μεγάλο φαβορί η Λιλ όπως βλέπετε, με τον άσο να προκρίνεται στο 1.57. Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 4.10, ενώ το διπλό του ΠΑΟΚ σχεδόν εξαπλασιάζει (5.75).

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τις αγορές των γκολ. Το Over 2,5 έχει προβάδισμα στο 1.80 έναντι του 2.00 που προσφέρεται το Under 2,5. Κάτι παρόμοιο θα συναντήσουμε και στα G/G και N/G στο 1.80 και 1.95 αντίστοιχα.

Λιλ – ΠΑΟΚ ειδικά

Όχι τόσο ειδικές, αλλά περισσότερο bet builder με ενίσχυση, οι επιλογές που σας έχουμε από το ματς. Η Bet365 διαθέτει πληθώρα τέτοιων στοιχημάτων και αναγκαστικά βάλαμε… το χέρι μας στο μέλι.

Ενιαπλασιάζει (9.00) ο συνδυασμός 2+ Σουτ στο τέρμα από Γιακουμάκη και Ζιρού και Over 1 γκολ. Αν ψάχνετε κάτι ακόμα πιο… extreme, επιλέγετε τον Έλληνα φορ του ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ και δεκαπλασιάζετε το ποντάρισμά σας.

ΖΙΡΟΥ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ & ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ & OVER 1 ΓΚΟΛ 9.00

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 10.00

Λιλ – ΠΑΟΚ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Λιλ – ΠΑΟΚ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μονομαχία στη Γαλλία (23/10, 22:00) από το Cosmote Sport 5HD.