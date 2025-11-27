Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ αποδόσεις: Μοναδικό ειδικό στο 12.00!💥💣

Ας μιλήσουμε ρεαλιστικά. Η Μπάγερν έχει πάρει από τώρα το πρωτάθλημα Γερμανίας. Κακά τα ψέματα, ίσως να πρόκειται για τη λιγότερο ενδιαφέρουσα λίγκα στην Ευρώπη. Από άποψης αναμονής για τον φετινό κάτοχο.

Αγώνες, με λίγα λόγια, σαν το Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ, κρίνουν το ποιος θα τερματίσει πίσω από τους Βαυαρούς. Όπου εκεί τα πράγματα αναμένεται να «τραβήξουν» μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2Η ΘΕΣΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2Η ΘΕΣΗ ΛΕΙΨΙΑ 2Η ΘΕΣΗ 2.15 4.25 4.25

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ αποδόσεις

Μετά την Μπάγερν, αυτή και η Στουτγάρδη

Αν βγάλουμε την Μπάγερν από τα στατιστικά γερμανίας, δύο ομάδες έχουν την καλύτερη επίθεση με 27 τέρματα. Η Λεβερκούζεν και η Στουτγάρδη. Στην περίπτωση των «ασπιρίνων», το κοντέρ γράφει 27-15.

Μέχρι στιγμής, η παρουσία τους στο πρωτάθλημα κρίνεται επιτυχημένη, καθώς φιγουράρουν στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα. Επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, με το εντός έδρας ρεκόρ τους να είναι 4-1-1 και 15-4 τέρματα.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2.80 1.40

Παραλίγο αήττητη

Η μοναδική φετινή ήττα της Ντόρτμουντ στο πρωτάθλημα ήρθε στο Μόναχο από την Μπάγερν (2-1). Οι Βεστφαλοί μετρούν έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες στα υπόλοιπα, σκοράροντας 19 φορές και δεχόμενοι δέκα τέρματα.

Μακριά από το γήπεδό τους ανταποκρίνονται επίσης καλά, ούσα η τρίτη καλύτερη ομάδα με βάση τα στατιστικά στοιχήματος. Το κοντέρ έχει γράψει 3-2-1, με δέκα γκολ υπέρ και έξι κατά.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΛΕΙΨΙΑ 1.50

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ στοίχημα

Τέτοια ισορροπία στις αποδόσεις στο στοίχημα, η αλήθεια είναι πως δεν συναντάει κανείς συχνά. Τόσο ο άσος, όσο και το διπλό, προσφέρονται στο 2.57, με την ισοπαλία να ανέρχεται στο 3.70.

Για τα γκολ – το φαντάζεστε και μόνοι σας από τη στιγμή που μιλάμε για Γερμανία – το πράγμα είναι απλό. Το 1.60 του Over 2,5 φαντάζει… υψηλό, με το Under 2,5 να είναι στο 2.37. Ακόμη πιο κάτω το Goal/Goal, ακόμη πιο πάνω το No Goal.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2.57 3.70 2.57

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ ειδικά στοιχήματα

Τα προγνωστικά μπουντεσλίγκα βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες ομάδες, τα ειδικά στοιχήματα και bet builder τραβάνε πάνω τους την προσοχή. Εμείς συγκεντρώσαμε μερικά, αν θέλετε να κάνετε και τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + OVER 2,5 + OVER 1,5 1O HMΙΧΡΟΝΟ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.10

1Χ + 3-5 ΓΚΟΛ + OVER 4,5 ΚΟΡΝΕΡ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5.50

ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59 1.75

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΣΤΟ 00:00 – 09:59 3.75

ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 2-2 12.00

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ κανάλι

Απόγευμα Σαββάτου είναι η αναμέτρηση (29/11, 19:30), η οποία θα προβληθεί από το πρόγραμμα τβ του Novasports 3HD. Για όσους δεν έχετε συνδρομητική, μην ανησυχείτε, διότι το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!