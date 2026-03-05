ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: «Κλειδώνει» τετράδα στο 4.75!🔥

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: «Κλειδώνει» τετράδα στο 4.75!

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει με κεκτημένη ταχύτητα στη Λειβαδειά για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα σε ένα δυνατό κρας τεστ! Μεσοβδόμαδα, αποδίδοντας στο επιθετικό σκέλος, συνέτριψε 4-1 τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας Stoiximan Super League, μόλις τρεις στροφές πριν πέσει η αυλαία της κανονικής περιόδου.

Έτσι μετά το τελευταίο θετικό σερί, το «τριφύλλι» προσπέρασε στο +3 τον Λεβαδειακό κι έγινε το απόλυτο αφεντικό στη μάχη για την τετράδα, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους την τρέχουσα αγωνιστική, σε ένα δυνατό ματς στο κουπόνι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΠΛΕΪ ΟΦ
 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις 

Οι Βοιωτοί έχουν χάσει τον δρόμο τους μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο, όταν και «φλέρταραν» με την παρθενική συμμετοχή σε τελικό. ‘Εκτοτε απέτυχαν να σκοράρουν σε τρία διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατο την ήττα με 1-0 απέναντι στη Κηφισιά. Συνεπώς παρουσιάζεται ευκαιρία στον ανεβασμένο Παναθηναϊκό να περάσει με διπλό από τη Λειβαδειά, με τις αποδόσεις που έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρείες να γέρνουν προς τα δεξιά.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βάσει αγωνιστικής συμπεριφοράς των δύο ομάδων περιμένουμε ένα «ανοιχτό» ματς, με τις αγορές των γκολ να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός αποδόσεις 

Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται πάντα να ρίξουμε μια ματιά στα ειδικά στοιχήματα κυνηγώντας υψηλές αποδόσεις. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με ψυχολογία και θα επιδιώξει να επιβάλλει τον ρυθμό από νωρίς, ενώ απέναντί του βρίσκει έναν Λεβαδειακό που αρέσκεται σε επιθετικό στυλ παιχνιδιού. Συνεπώς αξίζει να ποντάρουμε σε ένα ελκυστικό bet builder. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
G/G + Over 2,5
OVER 9,5 ΚΑΡΤΕΣ
2+OVER O,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ.+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΤΕΤΤΕΗ
OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΠΑΝΤΟΒΙΤΣ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός κανάλι 

Το παιχνίδι ανάμεσα στo Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Prime. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

