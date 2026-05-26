Κωνσταντίνα Πόπη: «Η αντίδραση του Χρήστου Κόντη ήταν άμεση όταν του είπαν πως δε θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο»

Η εκπομπή της Betsson, «The Real MVP», με παρουσιάστρια τη Νικόλ Πλουμιστού, συνεχίζεται με το πέμπτο επεισόδιο και καλεσμένες την Κωνσταντίνα Πόπη και τη Ζωή Κόντη, σύζυγο και κόρη του Χρήστου Κόντη.

Μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική συζήτηση, οι δύο καλεσμένες ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζονται άγνωστες πτυχές της ζωής τους δίπλα σε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με το ποδόσφαιρο, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Η Κωνσταντίνα Πόπη προχωρά σε αποκαλύψεις για την επεισοδιακή γνωριμία της με τον Χρήστο Κόντη, ενώ μιλά και για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά τους, όταν ο ίδιος υπέστη έμφραγμα.

Παράλληλα, περιγράφει την πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε πως δεν θα μπορέσει να παίξει ξανά ποδόσφαιρο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κόντη μιλά για τη δική της καθημερινότητα και τα βιώματα μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια όπου το ποδόσφαιρο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της συχνής απουσίας του πατέρα της λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, στην αγάπη που ανέπτυξε και η ίδια για το ποδόσφαιρο, αλλά και στη στιγμή που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω της παρουσίας της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

