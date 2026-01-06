Καλύτερες μεταγραφές Παναθηναϊκού: Top 10 της τελευταίας 10ετίας

Το blog της Novibet καταγράφει τις 10 καλύτερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία.

Παίκτες ήρθαν πολλοί στους «πράσινους», αλλά λίγοι ήταν αυτοί που ξεχώρισαν και όχι μόνο απέδωσαν τα προσδοκώμενα δικαιώνοντας τις προσδοκίες, αλλά άφησαν το αποτύπωμά τους στην ομάδα.

Από κινήσεις value for money μέχρι μεταγραφές-κλειδιά που συνέβαλαν σε τίτλους και επιτυχίες, η λίστα που ακολουθεί συγκεντρώνει τις Top 10 καλύτερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία, με βάση την απόδοση, τη διάρκεια και τη συνολική προσφορά τους στο «τριφύλλι».

Φώτης Ιωαννίδης (2020) – Ο ορισμός της μεταγραφής-χρυσάφι

Ο Φώτης Ιωαννίδης το 2020 αποκτήθηκε εντελώς αθόρυβα από τον Λεβαδειακό με… ψίχουλα και εξελίχθηκε στην κορυφαία κίνηση του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία κι όχι μόνο!

Ο Έλληνας επιθετικός με το «τριφύλλι» στο στήθος έγινε διεθνής, αρχηγός, ηγέτης και σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού στην πενταετία που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, με την οποία πανηγύρισε δύο Κύπελλα και σκοράροντας 51 γκολ σε 190 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου του 2025 αφού βοήθησε τους «πράσινους» να προκριθούν στη League Phase του Europa League αποχώρησε αντί 25 εκατ. ευρώ για τη Σπόρτινγκ ως η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ομάδας κι ενώ η μεταγραφή του στο εξωτερικό είχε γίνει σίριαλ από το 2024, όταν προερχόταν από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Δημήτρης Κουρμπέλης (2017) – Αρχηγός και στυλοβάτης

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αποτελεί μία από τις πλέον αποδοτικές μεταγραφές του Παναθηναϊκού και μάλιστα αποκτήθηκε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου το 2017.

Ο διεθνής μέσος ήρθε αντί 500.000 από τον Αστέρα Τρίπολης και στα 6.5 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα των «πράσινων» έγινε ένας εκ των σημαντικότερων Ελλήνων παικτών της ομάδας που είχε 8 γκολ σε 174 συμμετοχές κι έγινε αρχηγός της επί σειρά ετών και στυλοβάτης σε δύσκολες εποχές.

Το καλοκαίρι του 2023 έχοντας κατακτήσει ένα Κύπελλο αποχώρησε ως ελεύθερος καθώς δεν αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που του προτάθηκε και συνέχισε στην Τράμπζονσπορ, από όπου πέρασε διάστημα ως δανεικός στην Καραγκιουμρούκ και στη συνέχεια στην Αλ Καλίτζ.

Οδυσσέας Βλαχοδήμος (2016) – «Πράσινος» Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια

Τον Ιανουάριο του 2016 ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Στουτγκάρδη , με την έλευσή του να περνά στα ψιλά σε σχέση με τη μεταγραφή του αδελφού του, Παναγιώτη που φόρεσε επίσης τα πράσινα την ίδια περίοδο.

Ο ομογενής τερματοφύλακας που είχε ξεπηδήσει από τα τμήματα υποδομής της Στουτγκάρδης, φτάνοντας και στην «μεγάλη» ομάδα των Σουηβών ήρθε κι έγινε βασικό Νο1 στον Παναθηναϊκό με συνολικά 63 συμμετοχές πριν τη μεταγραφή του στην Μπενφίκα αντί 2.4 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα που είχε εισπράξει το «τριφύλλι» από τους Λουζιτανούς τον Ιανουάριο του 2018 ήταν σωτήρια εκείνη την περίοδο για τη βιωσιμότητα της ομάδας, με τον Βλαχοδήμο να μένει ως το καλοκαίρι του 2018.

Μετά τη Λισαβόνα μετακόμισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και αντί 23.6 εκατ. πήγε στη Νιούκαστλ, η οποία τον έχει παραχωρήσει δανεικό στη Σεβίλλη.

Ρούμπεν Πέρεθ (2021) – Ισπανικός «εγκέφαλος» στη μεσαία γραμμή

Το καλοκαίρι του 2021 ο Ρούμπεν Πέρεθ αποτέλεσε μία από τις value for money επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που μόλις είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός μέσος που προερχόταν από την παραγωγική διαδικασία της Ατλέτικο είχε περάσει από πολλές ομάδες της χώρας του, είχε βγει μία φορά από τα σύνορα της χώρας του για ένα μικρό διάστημα στην Τορίνο και στο «τριφύλλι» ήρθε με προηγούμενο σταθμό τη Λεγανές ως ελεύθερος.

Την τριετία που ακολούθησε έγινε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος των «πράσινων» κι έγινε αρχηγός και σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή, με 118 συμμετοχές και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Δυστυχώς το φινάλε του ήταν άδοξο, καθώς με απόφαση του τότε τεχνικού διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου τέθηκε εκτός ομάδας τη σεζόν 2024/2025 και το καλοκαίρι του 2025 αποχώρησε ως ελεύθερος, συνεχίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κηφισιάς.

Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα (2020) – Το μεγαλύτερο «what if»

O Ισπανός εξτρέμ αποτελεί το μεγαλύτερο ερωτηματικό των τελευταίων ετών για τον Παναθηναϊκό, καθώς ουδείς μπορεί να γνωρίζει πόσα πολλά θα μπορούσε να είχε πετύχει εφόσον δεν τραυματιζόταν τον Οκτώβριο του 2022!

Η εκκίνησή του τη σεζόν 2022/2023 ήταν κάτι παραπάνω από εκρηκτική, με 8 γκολ σε 9 αγώνες, οδηγώντας το «τριφύλλι» στο απόλυτο που έφτασε στις 10/10 νίκες, στο αποκορύφωμα της παρουσίας του στην ομάδα που άρχισε το καλοκαίρι του 2020 ως επιλογή-λαβράκι (ελεύθερος από την Τβέντε) του τότε τεχνικού διευθυντή Τσάβι Ρόκα.

Ωστόσο στις 23/10/2022 έγινε το χειρότερο δυνατό σενάριο καθώς ο Αϊτόρ που μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα με τον Άρη προερχόμενος από πρόβλημα τραυματισμού στον προηγούμενο αγώνα στη Λαμία, υπέστη ολική ρήξη χιαστού κι έτσι δεν μπορέσαμε να δούμε ξανά το «pick» του, ενώ το «τριφύλλι» έχασε τον σημαντικότερο παίκτη του εκείνη την περίοδο.

Το 2024 αποχώρησε με προορισμό την ΑΕΚ Λάρνακας με δύο Κύπελλα στην «πράσινη» τροπαιοθήκη του, με 95 συμμετοχές, 24 γκολ και την αγάπη του κόσμου της ομάδας.

Άνταμ Τσέριν (2022) – Κίνηση value for money

Ο Σλοβένος μέσος το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε αντί 650.000 από τη Νυρεμβέργη ως ο λιγότερο «λαμπερός» και… διαφημισμένος ανάμεσα στους συμπατριώτες του (Σπόραρ, Βέρμπιτς) που ήρθαν την ίδια περίοδο στην ομάδα.

Κι όμως ο Τσέριν αποδείχθηκε πολύ αποδοτική μεταγραφή που συνεχίζει να προσφέρει και η οποία δεν αποκλείεται να φέρει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της ΠΑΕ όταν αποχωρήσει, όντας σταθερά διεθνής και με συμμετοχή στο πρόσφατο Euro, έχοντας (ως το φινάλε του 2025) ήδη 149 συμμετοχές και 11 γκολ με το «τριφύλλι».

Ροντρίγκο Μολέδο (2016) – «Πύργος» στο κέντρο της άμυνας

Ο δυναμικός Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός τον Ιανουάριο του 2016 ήρθε στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος από την Ιντερνασιονάλ και αποτέλεσε μία εκ πλέον αποδοτικών μεταγραφών των τελευταίων ετών.

Τα οικονομικά προβλήματα τη σεζόν 2017/2018 τερμάτισαν μάλλον πρόωρα την παρουσία του στο «τριφύλλι» έπειτα από 2.5 χρόνια στη Λεωφόρο, ωστόσο σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να γίνει αγαπητός στον κόσμο της ομάδας χάρη στο πάθος και την οντότητα που έδινε στο κέντρο της άμυνας, μετρώντας 65 συμμετοχές και 6 γκολ με τον Παναθηναϊκό, πριν επιστρέψει στην Ιντερνασιονάλ, ενώ πέρασε επίσης από τη Σαπεκοένσε και την Κοριτίμπα όπου πήγε το 2025.

Μπαρτ Σένκεφελντ (2019) – Βασικός και αρχηγός

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός το 2019 έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού υπό την τεχνική ηγεσία του Γιώργου Δώνη, ερχόμενος από τη Μέλμπουρν Σίτι και έγινε βασικότατο στέλεχος όχι μόνο του νεανικού τότε συνόλου, αλλά και στη συνέχεια.

Στο φινάλε της σεζόν 2024/2025 ο Σένκεφελντ που ήταν σταθερά στο τιμ των αρχηγών των «πράσινων» αποχώρησε για την Αλ Καλίτζ για να βρει εκ νέου τον Δώνη, έχοντας καταγράψει 166 συμμετοχές και 5 γκολ, ενώ πανηγύρισε και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Φεντερίκο Μακέντα (2018) – Βασικός και σκόρερ σε δύσκολα χρόνια

Το καλοκαίρι του 2018 ο Φεντερίκο Μακέντα που κάποτε ήταν το παιδί-θαύμα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε η πιο σημαντική μεταγραφή στον Παναθηναϊκό του Γιώργου Δώνη που λόγω της σχετικής απαγόρευσης μπορούσε να αποκτήσει μόλις 3 παίκτες άνω των 23 ετών.

Ο Ιταλός επιθετικός που ήρθε ως ελεύθερος από τη Νοβάρα, με την εμπειρία και την κλάση του έγινε αιχμή του δόρατος εκείνης της νεανικής ομάδας, βρίσκοντας στους «πράσινους» τον δική του «Ιθάκη» καθώς με τη φανέλα του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα στην καριέρα του, με 116 συμμετοχές, 40 γκολ και ένα Κύπελλο.

Η συνέχεια τον βρήκε σε Άνκαραγκουτσου, ΑΠΟΕΛ και Αστέρα Τρίπολης, όπου αγωνίζεται σήμερα.

Χουάν Κάρλος Χουάνκαρ (2020) – Ήρθε και πήρε… σπίτι την αριστερή πλευρά

Ο Ισπανός αριστεροπόδαρος πλάγιος μπακ ήταν ανάμεσα στις εισηγήσεις/επιλογές του Τσάβι Ρόκα και αποδείχθηκε μία εκ των πλέον αποδοτικών καθώς έγινε βασικότατο στέλεχος του Παναθηναϊκού.

Το 2020 ήρθε ως ελεύθερος από τη Μάλαγα έχοντας θητείες σε Μπέτις, Γρανάδα, Σαραγόσα και Μπράγκα και ξεχώρισε ειδικά υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σηκώνοντας δύο Κύπελλα και αποχωρώντας συγκινημένος το 2024, συνεχίζοντας για το πρώτο μισό της σεζόν 2024/2025 στον Άρη χωρίς να έχει ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025.