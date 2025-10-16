ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Ο έβδομος σταθμός είναι η Άνω Μερά της Μυκόνου, ένα πανέμορφο χωριό που όμως αντιμετωπίζει και τις δικές του προκλήσεις, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται την Άνω Μερά και παραδίδει έναν απινιδωτή, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας. Τον απινιδωτή παρέλαβαν ο Πρόεδρος του χωριού, κ. Νίκος Ελευθερίου, και η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου, κα. Κορίνα Ανθοπούλου, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία αυτής της προσφοράς.

Η κα. Ανθοπούλου τόνισε πως η ύπαρξη ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε κρίσιμες στιγμές, επιτρέποντας την άμεση παρέμβαση σε περιστατικά που απειλούν τη ζωή ενός ανθρώπου, μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Όπως υπογράμμισε, «ο απινιδωτής σώζει ζωές και η πρόσβαση σε ένα τέτοιο εργαλείο κάνει τεράστια διαφορά για την ασφάλεια των κατοίκων». Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson αποδεικνύει πως η πρόληψη, η ετοιμότητα και η προσφορά μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία, και κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη!

Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα