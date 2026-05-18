Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Γράφουν ιστορία με… τρομερά επτάρια! 🔥🏆

Έφυγε… νεράκι η σεζόν στα προγνωστικά Γιουρόπα Λιγκ. Πώς από την αρχή της League Phase φτάσαμε στον μεγάλο τελικό; Εκεί, Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, σε ένα παιχνίδι στο κουπόνι που υπόσχεται πολλές συγκινήσεις.

Άλλωστε, μιλάμε για δύο ομάδες που δεν… παίρνουν και κάθε μέρα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θέλουν αμφότερες να γράψουν τη δική τους ιστορία και θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα αποδόσεις

Η αλήθεια είναι πως ο τελικός έχει ξεκάθαρο φαβορί. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τους Villans του Ουνάι Έμερι. Ο Βάσκος, άλλωστε, είναι ο… καθηγητής του Γιουρόπα Λιγκ με τέσσερις κατακτήσεις. Πάει για την πέμπτη με την αγγλική ομάδα να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στις στοιχηματικές εταιρείες.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5.30 3.80 1.67

Συνήθως είναι πολύ κλειστοί οι τελικοί, αλλά αυτό δεν αφαιρεί το ενδιαφέρον από την αγορά των γκολ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποδόσεις.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, όπως και να το κάνουμε μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα βράδια της ποδοσφαιρικής σεζόν. Κάτι που σημαίνει πως αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας και στα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Ειδικά και συνδυαστικά, bet builder, οι επιλογές είναι πολλές και έχουν όλες αυξημένη αξία. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις δικές μας και να πάρετε έμπνευση εν όψει του σπουδαίου Τελικού του Γιουρόπα Λιγκ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ UNDER 2,5+UNDER 23,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 7.30 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ+ΜΑΤΑΝΟΒΙΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+OVER 2 ΓΚΟΛ 15.00 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ+ΜΑΚΓΚΙΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+G/G 15.00 ΓΟΥΟΤΚΙΝΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΧΟΛΕΡ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 7.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 7.00

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 1HD και τον ANT1. Σέντρα της αναμέτρησης στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκεται στο πρόγραμμα tv της Kingbet.