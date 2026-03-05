Formula 1 (2026): Πίστες, πρόγραμμα, κανονισμοί

Το 2026 είναι μια σεζόν πολύ μεγάλων αλλαγών σε ό,τι αφορά στα μονοθέσια, τόσο από σχεδιαστικής-αεροδυναμικής πλευράς, όσο και σε ό,τι αφορά στα μηχανικά μέρη τους

Οι αλλαγές στο σχεδιαστικό κομμάτι επί της ουσίας αποφασίστηκαν πριν από ενάμισι χρόνο, με την FIA να θέλει να δημιουργήσει μια νέα γενιά μονοθεσίων που θα είναι πιο αποδοτικά αλλά συνάμα θα προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου θέαμα στους θεατές αλλά και στους τηλεθεατές.

Κανονισμοί φόρμουλα 1 – Σύστημα διεξαγωγής 2026

Η ειδοποιός διαφορά των φετινών από τα περυσινά μονοθέσια, στα υπόψη και για τα προγνωστικά φόρμουλα, είναι η μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά στην «κάθετη δύναμη». Η μείωση της αεροδυναμικής πίεσης είναι περίπου 15%, γεγονός που κάνει τα μονοθέσια περίπου δύο δευτερόλεπτα πιο αργά ανά γύρο σε σχέση με το 2025.

Το μεταξόνιο των μονοθεσίων του 2026 μειώθηκε από 360 εκ. σε 340 εκ., το πλάτος από 200 εκ. σε 190 εκ., ενώ και το ελάχιστο βάρος περιορίστηκε κατά 30 κιλά. Αλλαγές έχουμε φέτος και στο πλάτος του πέλματος των ελαστικών, το οποίο μειώθηκε κατά 2,5 εκ. εμπρός και κατά 3 εκ. πίσω.

Κάθε πιλότος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το «overtake mode», μια λειτουργία όπου χρησιμοποιείται επιπλέον αποθηκευμένη ενέργεια για να βοηθήσει ώστε να γίνει πιο εύκολη μια προσπέραση, αρκεί ο οδηγός που βρίσκεται πίσω να είναι έως ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον προπορευόμενο.

Αλλαγές έχουμε φέτος και στους κανονισμούς που αφορούν στα φορτία που θα πρέπει να αντέξει το μονοθέσιο σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Οι νέες μονάδες ισχύος βασίζονται στον turbo V6 κινητήρα των 1,6 λίτρων που χρησιμοποιείται από το 2014, όμως αντί για το MGU-H, έχουμε από φέτος ένα «ενισχυμένο» MGU-K που αποδίδει 470 ίππους αντί για 160 που απέδιδε μέχρι το 2025. Ταυτόχρονα, η ισχύς του κινητήρα βενζίνης μειώθηκε από 850 σε 540 ίππους.

Το καλεντάρι του 2026 περιλαμβάνει 24 αγώνες, οι έξι εκ των οποίων περιλαμβάνουν και sprint race. Ο λόγος για τα grand prix της Κίνας, του Μαϊάμι, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ολλανδίας και της Σιγκαπούρης. Το ισπανικό grand prix αλλάζει έδρα, καθώς από φέτος θα διεξάγεται στους δρόμους της Μαδρίτης. Η πίστα της Βαρκελώνης θα συνεχίσει να φιλοξενεί το καταλανικό Grand Prix, εναλλάξε με το βελγικό στο Σπα.

Οι πίστες του 2026 στη formula 1

1. 8/3 Αυστραλία Albert Park Circuit 2. 15/3 Κίνα Shanghai International Circuit 3. 29/3 Ιαπωνία Suzuka Circuit 4. 12/4 Μπαχρέιν Bahrain International Circuit 5. 19/4 Σαουδική Αραβία Jeddah Corniche Circuit 6. 3/5 Ηνωμένες Πολιτείες Miami International Autodrome 7. 24/5 Καναδάς Circuit Gilles Villeneuve 8. 7/6 Μονακό Circuit de Monaco 9. 14/6 Καταλονία Circuit de Barcelona-Catalunya 10. 28/6 Αυστρία Red Bull Ring, Spielberg 11. 5/7 Μεγάλη Βρετανία Silverstone Circuit 12. 19/7 Βέλγιο Circuit de Spa-Francorchamps 13. 26/7 Ουγγαρία Hungaroring 14. 23/8 Ολλανδία Circuit Zandvoort 15. 6/9 Ιταλία Monza Circuit 16. 13/9 Ισπανία Madring 17. 26/9 Αζερμπαϊτζάν Baku City Circuit 18. 11/10 Σιγκαπούρη Marina Bay Street Circuit 19. 25/10 Ηνωμένες Πολιτείες Circuit of the Americas 20. 1/11 Μεξικό Autódromo Hermanos Rodríguez 21. 8/11 Βραζιλία Interlagos Circuit 22. 21/11 Ηνωμένες Πολιτείες Las Vegas Strip Circuit 23. 29/11 Κατάρ Lusail International Circuit 24. 6/12 Άμπου Ντάμπι Yas Marina Circuit

Που θα βρείτε προγνωστικά formula 1

