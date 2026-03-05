ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Formula 1 (2026): Πίστες, πρόγραμμα, κανονισμοί

BAHRAIN, BAHRAIN - FEBRUARY 20: Max Verstappen of the Netherlands driving the (3) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford on track during day three of F1 Testing at Bahrain International Circuit on February 20, 2026 in Bahrain, Bahrain. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Το 2026 είναι μια σεζόν πολύ μεγάλων αλλαγών σε ό,τι αφορά στα μονοθέσια, τόσο από σχεδιαστικής-αεροδυναμικής πλευράς, όσο και σε ό,τι αφορά στα μηχανικά μέρη τους
Οι αλλαγές στο σχεδιαστικό κομμάτι επί της ουσίας αποφασίστηκαν πριν από ενάμισι χρόνο, με την FIA να θέλει να δημιουργήσει μια νέα γενιά μονοθεσίων που θα είναι πιο αποδοτικά αλλά συνάμα θα προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου θέαμα στους θεατές αλλά και στους τηλεθεατές.

Κανονισμοί φόρμουλα 1 – Σύστημα διεξαγωγής 2026

Σύστημα διεξαγωγής Φόρμουλα 1

Η ειδοποιός διαφορά των φετινών από τα περυσινά μονοθέσια, στα υπόψη και για τα προγνωστικά φόρμουλα, είναι η μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά στην «κάθετη δύναμη». Η μείωση της αεροδυναμικής πίεσης είναι περίπου 15%, γεγονός που κάνει τα μονοθέσια περίπου δύο δευτερόλεπτα πιο αργά ανά γύρο σε σχέση με το 2025.

Το μεταξόνιο των μονοθεσίων του 2026 μειώθηκε από 360 εκ. σε 340 εκ., το πλάτος από 200 εκ. σε 190 εκ., ενώ και το ελάχιστο βάρος περιορίστηκε κατά 30 κιλά. Αλλαγές έχουμε φέτος και στο πλάτος του πέλματος των ελαστικών, το οποίο μειώθηκε κατά 2,5 εκ. εμπρός και κατά 3 εκ. πίσω.

Κάθε πιλότος θα μπορεί να χρησιμοποιεί το «overtake mode», μια λειτουργία όπου χρησιμοποιείται επιπλέον αποθηκευμένη ενέργεια για να βοηθήσει ώστε να γίνει πιο εύκολη μια προσπέραση, αρκεί ο οδηγός που βρίσκεται πίσω να είναι έως ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον προπορευόμενο.

Αλλαγές έχουμε φέτος και στους κανονισμούς που αφορούν στα φορτία που θα πρέπει να αντέξει το μονοθέσιο σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Οι νέες μονάδες ισχύος βασίζονται στον turbo V6 κινητήρα των 1,6 λίτρων που χρησιμοποιείται από το 2014, όμως αντί για το MGU-H, έχουμε από φέτος ένα «ενισχυμένο» MGU-K που αποδίδει 470 ίππους αντί για 160 που απέδιδε μέχρι το 2025. Ταυτόχρονα, η ισχύς του κινητήρα βενζίνης μειώθηκε από 850 σε 540 ίππους.

Το καλεντάρι του 2026 περιλαμβάνει 24 αγώνες, οι έξι εκ των οποίων περιλαμβάνουν και sprint race. Ο λόγος για τα grand prix της Κίνας, του Μαϊάμι, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ολλανδίας και της Σιγκαπούρης. Το ισπανικό grand prix αλλάζει έδρα, καθώς από φέτος θα διεξάγεται στους δρόμους της Μαδρίτης. Η πίστα της Βαρκελώνης θα συνεχίσει να φιλοξενεί το καταλανικό Grand Prix, εναλλάξε με το βελγικό στο Σπα.

Οι πίστες του 2026 στη formula 1

1. 8/3 Αυστραλία Albert Park Circuit
2. 15/3 Κίνα Shanghai International Circuit
3. 29/3 Ιαπωνία Suzuka Circuit
4. 12/4 Μπαχρέιν Bahrain International Circuit
5. 19/4 Σαουδική Αραβία Jeddah Corniche Circuit
6. 3/5 Ηνωμένες Πολιτείες Miami International Autodrome
7. 24/5 Καναδάς Circuit Gilles Villeneuve
8. 7/6 Μονακό Circuit de Monaco
9. 14/6 Καταλονία Circuit de Barcelona-Catalunya
10. 28/6 Αυστρία Red Bull Ring, Spielberg
11. 5/7 Μεγάλη Βρετανία Silverstone Circuit
12. 19/7 Βέλγιο Circuit de Spa-Francorchamps
13. 26/7 Ουγγαρία Hungaroring
14. 23/8 Ολλανδία Circuit Zandvoort
15. 6/9 Ιταλία Monza Circuit
16. 13/9 Ισπανία Madring
17. 26/9 Αζερμπαϊτζάν Baku City Circuit
18. 11/10 Σιγκαπούρη Marina Bay Street Circuit
19. 25/10 Ηνωμένες Πολιτείες Circuit of the Americas
20. 1/11 Μεξικό Autódromo Hermanos Rodríguez
21. 8/11 Βραζιλία Interlagos Circuit
22. 21/11 Ηνωμένες Πολιτείες Las Vegas Strip Circuit
23. 29/11 Κατάρ Lusail International Circuit
24. 6/12 Άμπου Ντάμπι Yas Marina Circuit

Που θα βρείτε προγνωστικά formula 1

Αναφορικά με τις στοιχηματικές εταιρίες, το pamestoixima.gr παρέχει ολοκληρωμένες προσφορές για στοίχημα τόσο για μακροχρόνια αναφορικά με τους τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές όσο και από αγώνα σε αγώνα, με ειδικές προτάσεις για τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες, τους αγώνες sprint αλλά και τους κυρίως αγώνες της Κυριακής.

