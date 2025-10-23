F1 2025: Νικητής και αποδόσεις

Μεξικό. Εκεί χτυπάει η «καρδιά» του μηχανοκίνητου αθλητισμού το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου. Ο λόγος; Το Grand Prix της Formula 1. Στο αγαπημένο κατά κοινή ομολογία κορυφαίο γεγονός, για όσους λατρεύουν τις τέσσερις ρόδες.

Η στιγμή λοιπόν που όλοι εσείς (και όχι μόνο) περιμένατε όλη την εβδομάδα, έφτασε! Ο χορός των Grand Prix συνεχίζεται την Κυριακή (26 Οκτωβρίου), υποδεχόμενη τους 21 οδηγούς, οι οποίοι επιχειρούν να εκθρονίσουν τον Μαξ Φερστάπεν, τον πρωταθλητή του 2024.

Οι προσπάθειές τους θα συνεχιστούν σε λίγα 24ωρα, με το πρόγραμμα αγώνων να ολοκληρώνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικό, στις 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Και φυσικά, μαζί με τις «μάχες» της ασφάλτου, το στοίχημα μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Οι αποδόσεις για τον επόμενο κάτοχο του τίτλου μονοπωλούν το ενδιαφέρον, όπως και αυτές για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το οποίο κατέληξε πέρυσι στη ΜακΛάρεν.

Με μία πρώτη ματιά υπάρχουν μεν φαβορί, αλλά τα περιθώρια έκπληξης πάντοτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Όπως και να ‘χει, με το πέρας κάθε Grand Prix οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες θα αλλάζουν, ανάλογα με τις ισορροπίες που θα διαμορφώνονται και στη βαθμολογία.

Formula 1 2025 – Αποδόσεις νικητή

Για να περάσουμε και λίγο στη στοιχηματική ουσία, οι Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι έχουν τον πρώτο λόγο για την κορυφή, με την απόδοσή τους να πληρώνει 2.50 και 2.75 αντίστοιχα. Επόμενος στη λίστα ο Λάντο Νόρις, ο οποίος συμπληρώνει μία τριάδα «φωτιά» στο pamestoixima.gr, αφού η τιμή του είναι στο 2.85.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Μαξ Φερστάπεν 2.50 Όσκαρ Πιάστρι 2.75 Λάντο Νόρις 2.85

Αναφορικά με τις αποδόσεις για τον τίτλο των κατασκευαστών, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κάτοχος ΜακΛάρεν έχει εξασφαλίσει τον τίτλο και δεν προσφέρεται καν σαν επιλογή, με το Pamestoixima.gr να δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε «Νικητής χωρίς ΜακΛάρεν». Εκεί, πρώτες στη λίστα είναι οι Μερσέντες και Ρεντ Μπουλ με 2.50, ενώ ακολουθεί η Φεράρι με 3.25.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΚΛΑΡΕΝ) ΑΠΟΔΟΣΗ Μερσέντες 2.50 Ρεντ Μπουλ 2.50 Φεράρι 3.25

