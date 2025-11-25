ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Φιορεντίνα – ΑΕΚ αποδόσεις: Για τη μείωση του… 10.00!💣💥⚽

Φιορεντίνα ΑΕΚ αποδόσεις στοίχημα

Θα μιλούσαμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θα είχε τα περιθώρια να αφήσει βαθμούς. Όμως, μετά το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας, τα πράγματα στη βαθμολογία κόνφερενς λιγκ έχουν δυσκολέψει αρκετά.

Αυτούς, λοιπόν, τους δύο χαμένους πόντους, η Ένωση καλείται από κάπου να τους αναπληρώσει. Το αν θα το κάνει την Πέμπτη άγνωστο, αφού το «Αρτέμιο Φράνκι» είναι μία δύσκολη «πίστα» και η αποστολή των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς άκρως απαιτητική.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ αποδόσεις

Άλλη στην Ιταλία, άλλη στην Ευρώπη

Φιορεντίνα - ΑΕΚ αποδόσεις

Δεν είναι υπερβολή να πούμε, πως η Φιορεντίνα φέτος δείχνει δύο πρόσωπα. Ένα στη Serie A και ένα στο κόνφερενς λιγκ. Στην Ιταλία είναι στην προτελευταία θέση (!), ενώ στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις βρίσκεται εντός 8άδας.

Οι βλέψεις της για τη διοργάνωση είναι μεγάλες. Δύο φορές έφτασαν οι «βιόλα» στον τελικό (2023/2024), αμφότερες έχασαν το τρόπαιο, τη μία από τη Γουέστ Χαμ, την άλλη από τον Ολυμπιακό. Και ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, από την παρουσία σε ένα ακόμη παιχνίδι τίτλου.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ
3.00

Το κάτι παραπάνω για την 8άδα

Φιορεντίνα - ΑΕΚ αποδόσεις

Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί η ΑΕΚ. Η 15η θέση δεν ανταποκρίνεται στα «θέλω» των ανθρώπων της ελληνικής ομάδας έως τώρα, με τις φιλοδοξίες εξ’ αρχής να έκαναν λόγο για την πρώτη 8άδα.

ΑΕΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 8ΑΔΑ
10.00

Όμως, τα πράγματα πολλές φορές δεν έρχονται όπως τα θέλεις. Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» ξέρουν πως κάτι πρέπει να πάρουν σε Φλωρεντία και Σαμψούντα (ακολουθεί η Σάμσουνσπορ), αν θέλουν να αυξήσουν τις ελπίδες τους.

Φιορεντίνα – ΑΕΚ στοίχημα

Φιορεντίνα - ΑΕΚ στοίχημα

Τι γίνεται όμως στο στοίχημα; Εκεί, απολύτως λογικά, το προβάδισμα το έχει ξεκάθαρα η Φιορεντίνα. Το 1.72 του άσου δίνει το πάνω χέρι στους γηπεδούχους, την ώρα που η ισοπαλία και το διπλό ανέρχονται σε 3.65 και 5.10 αντίστοιχα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, πάντως, τα γκολ. Εκεί, η απόκλιση στα προγνωστικά conference league είναι πολύ μικρότερη, με το Goal/Goal και το No Goal να βρίσκονται στο 1.93 και 1.80 αντίστοιχα. Λίγο μεγαλύτερη η «ψαλίδα» στο Over 2,5 και Under 2,5.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΕΚ
1.72 3.65 5.10
G/G N/G OVER 2,5 UNDER 2,5
1.93 1.80 2.05 1.78

Φιορεντίνα – ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Φιορεντίνα - ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

Στις στοιχηματικές εταιρίες, ασφαλώς, μπορείτε να βρείτε και πληθώρα ειδικών επιλογών και bet builder. To παιχνίδι ενδείκνυται για κάτι τέτοιο και εμείς κάναμε τη δική μας βόλτα. Αν θέλετε να ρίξετε κι εσείς μία ματιά, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

G/G + UNDER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ + OVER 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΑΕΚ
5.10
OVER 2,5 + OVER 1,5 ΚΑΡΤΕΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ + Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
8.50
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ
3.50
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.10
ΚΟΪΤΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
4.50
ΡΕΛΒΑΣ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
4.10

Φιορεντίνα – ΑΕΚ κανάλι

Πέμπτη βράδυ είναι η αναμέτρηση (27/11, 22:00) και όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, μπορείτε να συνδέσετε το πρόγραμμα tv σας στο Cosmote Sports 5HD. Για όσους δεν έχετε συνδρομητική, μην ανησυχείτε, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

