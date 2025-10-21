Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στο… καυτό «Ντε Κάιπ» για την υπέρβαση💥

Ψάχναμε έναν κατάλληλο πρόλογο για αυτό το κείμενο, αλλά ουδεμία σημασία έχει. Όλοι στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς Ράφα Μπενίτεθ. Ο εμβληματικός Ισπανός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά του ως προπονητής της ομάδας. Υπομονή ως τότε, καθώς προηγείται η αναμέτρηση με τη Φέγενορντ την Πέμπτη (23/10, 19:45) για το Γιουρόπα Λιγκ.

Το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, στο τελευταίο του παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν, ως πρώτος προπονητής. Μια αδιαμφισβήτητα απαιτητική έξοδος που η υπάρχουσα κατάσταση στον σύλλογο ενδεχομένως να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Αναφορικά με το πρωτάθλημα η γκρίνια συνεχίζεται, μιας και η επίσκεψη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν στέφθηκε με επιτυχία. Οι δύο ομάδες «κόλλησαν» στο 1-1 σε ένα ματς που δεν θα μείνει καθόλου αξέχαστο. Κάπως έτσι, η διαφορά από την κορυφή στη βαθμολογία Σούπερ Λιγκ έφτασε οκτώ πόντους.

Οι «πράσινοι» θα βρουν απέναντί τους μία πολύ «διψασμένη» Φέγενορντ. Η ομάδα του Ρόμπιν φαν Πέρσι δεν έχει γευτεί ακόμα νίκη στο Γιουρόπα και θα τα δώσει όλα για το τρίποντο. Προέρχεται μάλιστα από το ευρύ 7-0 στη Χέρακλες που είδε τον Ουέντα να πετυχαίνει χατ τρικ.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΠΑΑΝΘΗΝΑΪΚΟΣ TOP 8 ΣΤΗ LEAGUE PHASE 13.50 7.40

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στοίχημα

Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε Ολλανδούς. Ξύνουμε πληγές με το να θυμίσουμε το 1-2 από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς της προηγούμενης αγωνιστικής, αλλά θα το κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο το συνολικό ρεκόρ με συλλόγους από εκεί έγινε 4-2-8. Γενικότερα, σε επτά εξόδους στην Ολλανδία το «τριφύλλι» έχει πανηγυρίσει δύο νίκες, αμφότερες κόντρα στον Άγιαξ.

Κόντρα στη Φέγενορντ, πάντως, έχει ευχάριστες μνήμες. Ας ταξιδέψουμε νοητά στο 1984, τη σεζόν που οι «πράσινοι» έφτασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Ένα από τα εμπόδια που ξεπέρασαν ήταν εκείνο της αποψινής αντιπάλου τους. Με 0-0 στο «Ντε Κάιπ» και 2-1 στο ΟΑΚΑ προχώρησαν στην επόμενη φάση.

Καλή και η παράδοση, πάμε όμως να δούμε και τις αποδόσεις της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης σύμφωνα με τη Stoiximan.

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Όπως θα δείτε, ξεκάθαρο φαβορί στο ματς μπορεί να θεωρηθεί η Φέγενορντ. Η αξία του άσου βρίσκεται στο 1.60 έναντι του υψηλού 5.30 που έχει το διπλό. Σε απόδοση τετραπλασιασμού (4.25) προσφέρεται η ισοπαλία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγορές των γκολ. Το Over 2,5 προκρίνεται με 1.74, ενώ το Under 2,5 έχει 2.15. Παρόμοια η κατάσταση και στα G/G, N/G που πληρώνουν 1.75 και 2.00 αντίστοιχα.

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός ειδικά

Για να δούμε τι ειδικά στοιχήματα ξεχωρίζουμε από την αποψινή κόντρα. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι «πράσινοι» συνηθίζουν να μπαίνουν αρκετά δυνατά στα παιχνίδια τους. Αυτό έκαναν με τον Άρη, με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και με τη Γιουνγκ Μπόις.

Βέβαια, καταλήγουν να κλείνονται και πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Ωστόσο, με τον τρόπο που παίζουν μπορούν να ανοίξουν το σκορ στο… φλεγόμενο «Ντε Κάιπ». Τα προγνωστικά δεν είναι με το μέρος τους, αλλά το να πετύχουν το πρώτο γκολ πληρώνει 3.85. Έξτρα επιλογή, να σημειωθεί (ανεξαρτήτα ποια ομάδα θα το βάλει) μέχρι το 27:59 σε απόδοση 1.80.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59 3.85 1.80

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μονομαχία στο Ρότερνταμ (23/10, 19:45) από το Cosmote Sport 3HD.