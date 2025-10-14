ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Euroleague: Τα καλύτερα ειδικά της 4ης αγωνιστικής

Η Euroleague συνεχίζει σε γοργούς ρυθμούς με τη δράση να κορυφώνεται σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Τα ειδικά έχουν βγει από τις στοιχηματικά εταιρίες για την τέταρτη αγωνιστική με αποδόσεις που πληρώνουν αδρά.

Μπόλντουϊν πασάρει και πληρώνει

Ουέιντ Μπάλντουϊν Φενέρ

Η φετινή χρονιά για τον Αμερικανό έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο βάσει των στατιστικών του. Οι 18 πόντοι μ.ο με τις 7.3 ασίστ σε τρία παιχνίδια δεν είναι καθόλου άσχημα για τον πλέι μέικερ της Φενέρμπαχτσε. Παρά ταύτα η ομάδα του έχει κάνει δύο «στραβοπατήματα» με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα. Αν αναλογιστούμε πως είναι πρωταθλητές Ευρώπης τότε σίγουρα θεωρείται κακό σημάδι οι δύο ήττες.

Στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας θα βρουν απέναντί τους οι πρωταθλητές, τη νεοφερμένη Ντουμπάι BC που προέρχεται από ήττα στο ΣΕΦ. Ο Ουέιντ Μπόλντουϊν μετά την 36αρα που έριξε στη Ζαλγκίρις προσφέρεται από τη Stoiximan να μοιράσει αυτή τη φορά Over 5,5 ασίστ σε απόδοση 2.15.

Ουέιντ Μπόλνουϊν: Over 5,5 ασίστ
2.15

Να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της Μπαρτσελόνα

Λόνι Γούοκερ μπάσκετ Μακάμπι

Η σεζόν για τους καταλανούς ξεκίνησε άσχημα με κακή ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρά ταύτα έβγαλε αντίδραση και «άλωσε» το ΟΑΚΑ, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με επτά πόντους διαφορά.

Η εικόνα της ομάδας από τη Βαρκελώνη δεν είναι πειστική ακόμα. Σαφώς είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν, όμως δε φαίνεται να μπορεί να πρωταγωνιστεί.
Στον αντίποδα η Μακάμπι μπορεί να ηττήθηκε από Παρί και Αναντολού, κέρδισε όμως τη Χάποελ. Στα δύο από τα τρία παιχνίδια έχει πάει το σκορ σε υψηλά επίπεδα, δείγμα των παικτών της που διαθέτουν σε υψηλό βαθμό το επιθετικό τους ταλέντο.

Συνεπώς, εφόσον δεν παίζουν στην Ισπανία, αποκτά εκ νέου πλεονέκτημα η Μακάμπι. Για αυτό η δεύτερη επιλογή που θα κυκλώσουμε στα προγνωστικά μπάσκετ είναι να έχει στο ημίχρονο υψηλότερο σκορ απ’ ότι η Μπαρτσελόνα, που προσφέρεται σε απόδοση 2.20.

Μακάμπι: Υψηλότερο σκορ στο ημίχρονο
2.20

Ψηλά το σκορ της η «βασίλισσα»

Σέρχιο Γιουλ Ρεάλ

Το τελευταίο παιχνίδι της Ρεάλ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ήταν βγαλμένο από το NBA. Η Μπασκόνια επικράτησε της «βασίλισσας» με (105-100) σε ένα πραγματικά τρελό παιχνίδι που κανείς δεν περίμενε να εξελιχθεί έτσι.

Παρόλα αυτά το υψηλό σκορ έχει γίνει συνήθεια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τις περισσότερες επιθέσεις που υπάρχουν και φυσικά το ταλέντο και η ποιότητα των παικτών. Στοιχηματικά, όμως προφανώς και θα κινηθούμε στους πόντους της Ρεάλ για το ματς με την Παρτιζάν αφού παίζουν και στη Μαδρίτη και έχουν και καλή παράδοση. Επιπλέον είναι πιθανόν να βγάλει και αντίδραση η ομάδα του Σκαριόλο πράγμα που σημαίνει, θα έχουμε πολύ θέαμα.

Τρίτη και τελευταία επιλογή στο κουπόνι μας οι Over 88,5 πόντοι των «γηπεδούχων» σε απόδοση 2.12.

Ρεάλ Μαδρίτης: Over 88,5
2.12

