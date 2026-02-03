Euroleague 2025-26: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας!🏀💣

Η Euroleague ανακοίνωσε ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά αν αναλογιστούμε πως η τελευταία φορά ήταν το 2007, δηλαδή σχεδόν πριν από μία 20ετία!

Και αν σκεφτούμε πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στις πρώτες θέσεις στα φαβορί Ευρωλίγκα, τότε καταλαβαίνετε το πόσο θα «γιγαντωθεί» όλο αυτό, αν τους έχουμε και τους δύο στην τελική τετράδα!

Ολυμπιακός: Να φτάσει final four Παναθηναϊκός: Να φτάσει final four 2.05 2.85

Kalimera 🇬🇷 Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

Πότε είναι το Final Four της Euroleague

Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο «Telekom Center Athens», με την Αθήνα να κερδίζει στη μυστική ψηφοφορία το Βελιγράδι, με ψήφους 8 υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά.

Ευχή όλων, αυτό να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο στις δύο ελληνικές ομάδες, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά ευρωλίγκα και να βρεθούν και πάλι εκεί που τους αξίζει!

Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης, άπαντες έσπευσαν να μάθουν πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Η Euroleague ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η πώληση εισιτηρίων για το Final Four 2026 θα εκκινήσει στις 11:00 το πρωί, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Η προπώληση θα λάβει χώρα σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις.

11 Φεβρουαρίου

26 Φεβρουαρίου

17 Μαρτίου

20 Απριλίου

Βέβαια, σημειώνεται πως ορισμένοι προνομιούχοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών, σε μία προπώληση που θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου. Μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση, να έχουν αγοράσει εισιτήρια στα τρία προηγούμενα Final Four.

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague

Αναμένεται να γίνει ο κακός χαμός. Ποιος δεν θέλει να παρευρεθεί στη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ειδικά όταν αυτή γίνεται στο «σπίτι» του ή, ακόμη καλύτερα, όταν η ομάδα του έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί εκεί;

Πόσο θα κοστίζουν όμως τα εισιτήρια;

Οι τιμές αναμένεται να κυμανθούν από 399 έως 952 ευρώ, ενώ ο κάθε φίλαθλος θα μπορεί να πάρει μέχρι και τέσσερα εισιτήρια.

Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στα προγνωστικά μπάσκετ της Kingbet, τα οποία σας προσφέρουν την καλύτερη καθοδήγηση στο στοίχημα.