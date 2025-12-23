Επόμενες εκλογές Ελλάδα αποδόσεις: «Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η Καρυστιανού!

Αυτό που πολλοί περίμεναν επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού. Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών μίλησε πιο ξεκάθαρα από ποτέ για τη δημιουργία ενός κόμματος και το στοίχημα μέσα σε λίγες ώρες πήρε φωτιά.

Άλλωστε, η κάθοδος στις επόμενες εκλογές ενός σχηματισμού που θα έχει σαν κύριο εκφραστή το πρόσωπο που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την υπόθεση των Τεμπών αλλάζει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό.

Παράλληλα, σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε πριν λίγους μήνες η ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την παραίτησή του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τον τελευταίο καιρό εμφανίσεις και δηλώσεις που δείχνουν ότι ετοιμάζει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ελάχιστοι βέβαια περίμεναν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία έκοψε κάθε δεσμό με τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον βάζει πλώρη για ίδρυση νέου κόμματος.

Όπως είναι φυσικό, οι στοιχηματικές εταιρίες προσφέρουν ήδη τις πρώτες επιλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει το πρώτο φαβορί για να είναι ο επόμενος εκλεγμένος πρωθυπουργός σε απόδοση 1.40, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας προσφέρεται σε απόδοση 11.00, όντας στην τρίτη θέση (στη δεύτερη είναι ο Νίκος Δένδιας με απόδοση 3.20).

Στο 25.00 προσφέρεται η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το έβδομο φαβορί, πίσω από Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκο Βελόπουλο.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Κυριάκος Μητσοτάκης 1.40 Νίκος Δένδιας 3.20 Αλέξης Τσίπρας 11.00 Νίκος Ανδρουλάκης 21.00 Ζωή Κωνσταντοπούλου 23.00 Κυριάκος Βελόπουλος 25.00 Μαρία Καρυστιανού 25.00

Παράλληλα, με τις πολιτικές εξελίξεις να είναι ιδιαιτέρως έντονες τον τελευταίο καιρό, μένει να φανεί αν η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και η κάθοδος στον πολιτικό στίβο από τη Μαρία Καρυστιανού αρκεί για να προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Να μην γίνουν δηλαδή πραγματικότητα οι επιλογές της κυβέρνησης για να στηθούν κάλπες το 2027 και το 2026 να αποτελέσει έτος βουλευτικών εκλογών.

ΕΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 2026 3.80 2027 1.22

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε «φωτιά» στα κόμματα αλλά και στις στοιχηματικές προσφορές*:

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου, κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.

Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει τον ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν.

Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση.

Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν.

Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό. Ζητείται ελπίς. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη.

Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ.

Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.

Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν».

Πρόσθεσε ότι «είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

«Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της» είπε στο Kontra Channel, λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη τοποθέτησή της στον ΣΚΑΙ.

Στην ερώτηση αν η ίδια θα είναι μπροστά απάντησε: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» ενώ σε νέα ερώτηση για το αν το κίνημα αυτό θα πάρει τη μορφή κόμματος η Μαρία Καρυστιανού άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Ωστόσο ξεκαθάρισε σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, πως «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».

Με τη συζήτηση λοιπόν για το έτος διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών αλλά και του πρωθυπουργού που θα προκύψει από αυτές να φουντώνει, έχει αξία να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες αγορές.

Για την ώρα, οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν στραφεί στα ποσοστά των κομμάτων και στο κόμμα που θα αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, μιας και η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται στοιχηματικά.

Φαβορί λοιπόν για τη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν κατά σειρά Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΣΟΚ 1.85 Ελληνική Λύση 2.20 Πλεύση Ελευθερίας 2.50 ΚΚΕ 23.00 ΣΥΡΙΖΑ 31.00

Τέλος, όσον αφορά τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει το κάθε κόμμα, μόνο η Νέα Δημοκρατία θεωρείται αυτή τη στιγμή πιθανό να ξεπεράσει το 20% (1.05), την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσφέρεται στο 21.00, η Ελληνική Λύση στο 25.00, η Πλεύση Ελευθερίας στο 41.00, το ΚΚΕ στο 501.00 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1001.00.

Στο 15% βέβαια τα νούμερα αυτά αλλάζουν εν μέρει, με το ΠΑΣΟΚ στο 2.50, την Ελληνική Λύση στο 3.25, την Πλεύση Ελευθερίας στο 4.00, το ΚΚΕ στο 101.00 και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 151.00.

Κλείνοντας, αξία έχει να δούμε σε τι απόδοση προσφέρονται τα μικρότερα κόμματα για να πιάσουν το όριο του 3%, να εξασφαλίσουν δηλαδή την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.