Ενθουσιασμένος ο Μάικ Τζέιμς με παίκτη του Ολυμπιακού

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς τα έλεγε και δεν τον πιστεύαμε: ο Μάικ Τζέιμς είναι «αρρωστάκι» με τη Euroleague. Βλέπει κάθε δευτερόλεπτο της διοργάνωσης. Και όταν είναι στο γήπεδο, με το που γυρίσει στο ξενοδοχείο ξεκινάει και βλέπει τα υπόλοιπα ματς στην επανάληψη. Κάπως έτσι θαύμασε το σόου του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο τέταρτο δεκάλεπτο και την παράταση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό, που το καλοκαίρι συνδέθηκε αρκετά με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο μεταγραφικών φημών, αποθέωσε τον «Λάρι» στο Twitter.

«Πείτε ό,τι θέλετε για το επίπεδο των ικανοτήτων του Λάρι, ή για το πόσο σημαντικός είναι στην ομάδα, αλλά όταν πάμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάνει την εμφάνισή του. Ο μπρό έχει καρδιά», έγραψε ο Τζέιμς, που ξέρει από… clutch στιγμές.

Say what u want about Larry’s skill level or importance on the team but when it gets to fourth quarter brotha man shows up…. Bro got heart

— Mike James (@TheNatural_05) October 19, 2023