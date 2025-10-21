💥ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ💥 Χρυσή Ενισχυμένη απόδοση της Elabet στο γκολ τού Ελ Κααμπί!💣

Είναι ο killer του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος που ήρθε στον Πειραιά ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 2023 με την ελπίδα να αποτελέσει ένα αξιοπρεπές σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης. Ουδείς περίμενε όμως τι ερχόταν.

Δύο χρόνια και κάτι μήνες μετά την άφιξη του Ελ Κααμπί στο Λιμάνι, το κοντέρ έχει γράψει 65 γκολ σε 104 εμφανίσεις. Κορωνίδα όλων αυτών, η παλικαρίσια κεφαλιά στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Μάιο τού 2024, που χάρισε στους Πειραιώτες το Κόνφερενς Λιγκ απέναντι στη Φιορεντίνα.

Ελ Κααμπί ενισχυμένη Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Προφανώς και δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία πως ο Μαροκινός θα αποτελούσε την αιχμή τού δόρατος και στη φετινή σεζόν του συλλόγου. Μία χρονιά σημαδιακή, στην οποία ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα «αστέρια», έπειτα από απουσία πέντε ετών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 9-24 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 2.30

Προφανώς και ο δείκτης δυσκολίας στο ευρωπαϊκό στερέωμα ανέβηκε κατακόρυφα, αναφορικά με την προπέρσινη και περσινή σεζόν. Και εννοείται πως ο 32χρονος επιθετικός δεν μπορεί να τα «κολλάει» με την ίδια συχνότητα απέναντι στους κολοσσούς του ποδοσφαίρου της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ωστόσο, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ τού Κόνφερενς Λιγκ 2023-24 (ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο μάλιστα και μετά) και του Γιουρόπα Λιγκ 2024-25. Κάτι που οδηγεί τις στοιχηματικές στο να παίζουν «μπάλα» συνεχώς με την παρουσία του.

ελ κααμπι αποδοση μπαρτσελονα – ολυμπιακος

Κάπως έτσι κινήθηκε και η Elabet. Και όχι μόνο προσφέρει το ενδεχόμενο ο Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στην εξαιρετική απόδοση του 3.40. Αλλά φροντίζει να την ενισχύσει στο 5.00, «προκαλώντας» τους παίκτες του στοιχήματος.

Και με τα όσα έχει δείξει πως μπορεί να κάνει αυτός ο τύπος στο χορτάρι, πείτε μας εσείς αν αξίζει να την επιλέξουμε ή όχι…