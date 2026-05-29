Η Betsson παρουσιάζει το 5ο επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης της ανθρώπινης πλευράς του επαγγελματικού αθλητισμού και της σημασίας της ψυχικής ενδυνάμωσης.

Σε αυτό το επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά την αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, Marit van der Weijden και τον προπονητή της ομάδας Νίκο Δεληγιάννη, σε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις απαιτήσεις της καθημερινής προπόνησης, τη διαχείριση της πίεσης και την ανάγκη διατήρησης της ψυχικής ισορροπίας στον υψηλό αθλητισμό.

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και αυθεντικές τοποθετήσεις, η αθλήτρια και ο προπονητής της ομάδας μιλούν για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τον πρωταθλητισμό, τη σημασία της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, αλλά και τον ρόλο που παίζει η σωστή ψυχολογική υποστήριξη στην καθημερινότητα των αθλητών.

Η σειρά «Betsson Talks» αποτελεί μέρος των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Betsson, με στόχο την ενίσχυση της συζήτησης γύρω από την ψυχική υγεία στον αθλητισμό και την ανάδειξη ιστοριών που εμπνέουν και ευαισθητοποιούν το κοινό.

Μέσα από κάθε επεισόδιο, αθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού μοιράζονται σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά.

