Betsson και Πανιώνιος συνεχίζουν μαζί δυναμικά – Νέα εποχή για το βόλεϊ του Ιστορικού

Μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» η εκδήλωση απολογισμού της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 των τμημάτων βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Πανιωνίου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της αθλητικής κοινότητας, χορηγών και φίλων του συλλόγου.

Ιδιαίτερη θέση στη βραδιά είχαν ο πρόεδρος του τμήματος βόλεϊ, Στάθης Νικολούζος, και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας Πανιωνίου Betsson, Ιωάννα Καρέλια, δύο πρόσωπα που αποτελούν σημείο αναφοράς για την οικογένεια του Ιστορικού και συνδέονται βαθιά με την αγάπη και την αφοσίωσή τους προς τον σύλλογο. Ο Στάθης Νικολούζος, με τη συνεχή παρουσία και τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη του τμήματος βόλεϊ, αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει έμπρακτα την πορεία του Ιστορικού, ενώ η Ιωάννα Καρέλια, με το πάθος, την αγωνιστικότητα και τη διαχρονική της προσφορά, εκφράζει απόλυτα το πνεύμα και τις αξίες της ομάδας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Στο πλαίσιο της βραδιάς πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις προς ανθρώπους, φορείς, υποστηρικτές και χορηγούς που στάθηκαν διαχρονικά αρωγοί στην προσπάθεια των ομάδων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν το μέλλον του συλλόγου και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παρόντες ήταν σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού και της Πολιτείας, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ,

Γιώργος Καραμπέτσος.

Τιμητική βράβευση παρέλαβε και η Betsson, με το βραβείο να παραλαμβάνει ο κ. Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson για την Ελλάδα. Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης δράσεων που προάγουν τον αθλητισμό, τις αξίες της ομαδικότητας και την εξέλιξη των νέων αθλητών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κοινωνικές δράσεις της Betsson, που αποτελούν σταθερό πυλώνα της παρουσίας της στην κοινωνία. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να είναι δίπλα στον Πανιώνιο και τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιβεβαιώθηκε πως η Betsson θα βρίσκεται δίπλα και στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ιστορικού ως ονοματοδότης χορηγός για τη νέα αγωνιστική σεζόν, η οποία ξεκινά με υψηλές προσδοκίες και αισιοδοξία. Όπως τονίστηκε και από τον κ. Στάθη Νικολούζο, η συνεργασία επεκτείνεται συνολικά, με τη Betsson να μην αποτελεί πλέον μόνο ονοματοδότη χορηγό της γυναικείας ομάδας, αλλά και της ανδρικής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όραμα του συλλόγου.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε και ιστορικές στιγμές για το τμήμα, καθώς ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών, αλλά και το Super Cup, πανηγυρίζοντας τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του τμήματος, σε μια χρονιά-ορόσημο για τον σύλλογο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των ρόστερ του ανδρικού και γυναικείου τμήματος για τη νέα σεζόν, με τους ανθρώπους του συλλόγου να προαναγγέλλουν και νέες δυνατές μεταγραφικές προσθήκες, καθώς και αθλητές-εκπλήξεις που θα ενισχύσουν το αγωνιστικό επίπεδο.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων των ομάδων για τη σεζόν 2026-2027. Οι δύο βασικές εμφανίσεις κινούνται στα παραδοσιακά κυανέρυθρα χρώματα του συλλόγου, ενώ η λευκή εμφάνιση είναι αφιερωμένη στον κόσμο του Ιστορικού και στη διαχρονική του στήριξη. Παράλληλα παρουσιάστηκε και η νέα συλλογή με την ονομασία «1890», η οποία θα είναι διαθέσιμη προς αγορά για τους φίλους της ομάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και το μεγάλο διεθνές τουρνουά «Πανιώνιος Betsson – Κωνσταντίνος Καρέλιας», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας».

Η Νέα Σμύρνη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Βακίφμπανκ, η Γαλατασαράι και ο Ολυμπιακός.

Η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας οργανισμούς με ιστορία, όραμα και δυναμική, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ισχυρού και ανταγωνιστικού μέλλοντος για το ελληνικό βόλεϊ.