Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου: ⚔Δύο κόσμοι όχι και τόσο διαφορετικοί🔥

Οι δύο κορυφαίες ομάδες, βάσει βαθμολογίας, του Τσάμπιονς Λιγκ συγκρούονται αυτή την Τετάρτη και η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Οι άνθρωποι που κάθονται στους δύο πάγκους, ο Μικέλ Αρτέτα και Βενσάν Κομπανί, γνωρίζονται καλά. Ο Ισπανός ως βοηθός προπονητή του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι το 2016-2019 είχε… παίκτη του τον Βέλγο.

Οι νεαροί τεχνικοί επιδεικνύουν σπουδαίο έργο προς ώρας. Για την Άρσεναλ δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε τίτλους, αλλά φέτος οδεύει πρόσω ολοταχώς για το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004. Η Μπάγερν πάλι, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, κάνει πλάκα εντός συνόρων.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 5.50

Στη βαθμολογία Τσάμπιονς Λιγκ οι Λονδρέζοι αποτελούν την μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ. Τις… κατηγορίες για «haram ball» που ακούει ο Αρτέτα τις ξέρουμε, αλλά οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Η ομάδα εμφανίζεται κάθε εβδομάδα όλο και πιο κυριαρχική και δικαίως τη συναντάμε εκεί που είναι.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 5.50

Οι Βαυαροί από την άλλη, μετά από τέσσερις αγωνιστικές είχε να επιδείξει την πιο παραγωγική επίθεση. Στα 14 τέρματα έχει σταματήσει το κοντέρ και από ό,τι φαίνεται έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου στοίχημα

Το κάνει καλά και μπροστά

Από τα παραπάνω στοιχεία βγαίνει μία εικόνα πως κάθε ομάδα αριστεύει στον δικό της ξεχωριστό τομέα. Για την Άρσεναλ είναι τα μετόπισθεν, όπου πράγματι διαθέτει ένα αδιαπέραστο αμυντικό τείχος. Τόσο στην Πρέμιερ όσο και στο Τσάμπιονς Λιγκ επιτρέπει τα λιγότερα xG από κάθε άλλη (6,2 και 2,0 αντίστοιχα).

Ωστόσο, πολλοί επιλέγουν να κάνουν ότι δεν βλέπουν τις επιθετικές της ικανότητες. Σε μια σεζόν που στερήθηκε καιρό τις υπηρεσίες των Μαντουέκε, Έντεγκαρντ και Χάβερτς καταγράφει κάτι παραπάνω από αξιοπρεπή νούμερα. Στο πρωτάθλημα έχει σκοράρει 24 τέρματα (κορυφαία επίθεση) και δημιουργεί τα τρίτα περισσότερα xG (21,3).

Τι σημαίνει «φρένο»;

Η Μπάγερν Μονάχου ανέκαθεν ξεχώριζε για το πόσο δεν λυπάται τον εκάστοτε αντίπαλο. Γκολ το ένα μετά το άλλο και «can can» του Ζακ Όφενμπαχ να παίζει στην «Allianz Arena». Κάτι παρόμοιο κάνει και φέτος η αρμάδα του Βενσάν Κομπανί με τα νούμερά της να ζαλίζουν.

Γράψαμε πιο πάνω την επιμέλεια με την οποία σκοράρει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ε, στην Bundesliga το πάει ένα βήμα παραπέρα. Σε 11 αγωνιστικές έχει σκοράρει ήδη 41 τέρματα, παραμένει αήττητη (10-1-0) και παράγει τα περισσότερα xG (29,6) με διαφορά.

Ο Χάρι ο… αντεροβγάλτης του Λονδίνου

Όπως ο Τζακ ο «αντεροβγάλτης» δραστηριοποιούνταν στο Λονδίνο, έτσι και ο Χάρι Κέιν είναι διαβόητος για το έργο του εκεί. Όσο έπαιζε στην Τότεναμ, είχε συναντήσει την Άρσεναλ ουκ ολίγες φορές μπροστά του και δεν τη λυπήθηκε καθόλου.

Ο Άγγλος σούπερ σταρ έχει παραβιάσει την εστία των «γκάνερς» 15 φορές συνολικά και 14 με τη φανέλα των «σπερς». Περήφανα μπορεί να λέει πως αποτελεί τον πρώτο σκόρερ σε ντέρμπι Βόρειου Λονδίνου, έχοντας 0,83 τέρματα ανά ματς.

Μια ματιά στο παρελθόν

Ας ρίξουμε και μια ματιά στο πρόσφατο ιστορικό των δύο συλλόγων. Έχουν συναντηθεί 12 φορές στο Τσάμπιονς Λιγκ με τους Γερμανούς να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις νίκες. Υπέρ τους ρεκόρ 7-2-3, με το διάστημα 2015-2017 να χαρακτηρίζεται παραδεισένιο.

Τότε ήταν που σε τρία παιχνίδια για το κουπόνι ΟΠΑΠ είχε πανηγυρίσει τρεις πεντάρες κόντρα στους Άγγλους. Όλα έληξαν με το ίδιο σκορ (5-1) και γέμισαν πικρία τον Αρσέν Βενγκέρ που κάθονταν στον πάγκο.

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου αποδόσεις

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες η Άρσεναλ έχει ένα μικρό προβάδισμα, με τον άσο να προσφέρεται σε απόδοση 2.22. Την ίδια ώρα, η ισοπαλία έχει 3.50, ενώ το διπλό 3.20.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΑΓΕΡΝ 2.22 3.50 3.20

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αγορές των γκολ. Αναμένονται πολλά τέρματα και ως εκ τούτου το Over 2,5 πληρώνει 1.75 σε σχέση με το 2.10 του Under 2,5. Τέλος, το G/G προκρίνεται μόλις στο 1.60 έναντι του N/G στο 2.25.

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου ειδικά στοιχήματα

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά τσάμπιονς λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.22

ΜΠΑΓΕΡΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.75

OVER 1,5 ΔΟΚΑΡΙΑ 4.00

ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ Ο ΜΠ. ΣΑΚΑ ΚΑΙ Ο Χ. ΚΕΪΝ 6.30

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση (26/11, 22:00) μέσα από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3HD.