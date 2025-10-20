Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Αρτέτα, ο Τσόλο και μια… αμαρτία στο 8.00⚽

Μετά από ένα διάλειμμα μερικών εβδομάδων το Τσάμπιονς Λιγκ επιστρέφει. Το περιμέναμε με αγωνία και η ανταμοιβή μας θα είναι κάποια πολύ δυνατά ματς. Σε περίοπτη θέση αυτή την Τρίτη (21/10, 22:00) η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Έμιρεϊτς».

Μια κόντρα που οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο έχουν χαρακτηρίσει ως «haram ball derby». Χαράμ στα αραβικά σημαίνει, με λίγα λόγια, αμαρτία, κάτι που απαγορεύεται να γίνει σύμφωνα με τα θρησκευτικά κείμενα του Κορανίου. Πώς συνδέεται αυτό, όμως, με μία ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο κουπόνι ΟΠΑΠ;

Ο Μικέλ Αρτέτα και ο Τσόλο Σιμεόνε είναι δύο προπονητές που θέλουν οι παίκτες τους να ακολουθούν δογματικά το πλάνο τους. Έχουν δημιουργήσει πειθαρχημένα και σκληροτράχηλα ρόστερ που κάποιοι φίλαθλοι θεωρούν πως παίζουν αντιποδόσφαιρο. Κάπως έτσι θα μεταφράζαμε και το haram ball.

Φυσικά, δεν είναι λίγες οι φορές που τα αποτελέσματα διέψευσαν όλους τους κριτές του διαδικτύου. Τι σημασία έχει όμως; Καλύτερα να σου βγει το μάτι, παρά το όνομα. Την Τρίτη στις 22:00, πολέμιοι και υπέρμαχοι τούτης της ποδοσφαιρικής ιδεολογίας θα συντονιστούν για αυτή την «σύγκρουση τιτάνων».

ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 7.00 31.00

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης στοίχημα

Παρά το γεγονός πως βάσει προγράμματος είχαν δύσκολο ξεκίνημα, οι «γκάνερς» έκαναν επίδειξη δύναμης. Μετά από οκτώ αγωνιστικές θα τους συναντήσουμε πρώτους στη βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ. Μάλιστα, διαθέτουν την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, έχοντας δεχτεί μόλις τρία τέρματα. Καθόλου τυχαίο ότι επιτρέπουν μόλις 4,8 xGoals (κορυφαία επίδοση).

Οι «ροχιμπλάνκος», από την άλλη, ακόμα… πληρώνουν τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στη La Liga. Σε ισάριθμα, θεωρητικά εύκολα, ματς συγκέντρωσαν μόλις δύο βαθμούς. Αν και άρχισαν να ρολάρουν τελευταία με έξι διαδοχικά αήττητα παιχνίδια (4-2-0) σε όλες τις διοργανώσεις, απέχουν οκτώ πόντους από την κορυφή. Εντυπωσιάζουν, ωστόσο, οι δύο πεντάρες σε Ρεάλ Μαδρίτης (5-2) και Άιντραχτ Φρανκφούρτης (5-1).

Οι δύο αποψινοί μονομάχοι έχουν έρθει αντιμέτωποι δύο φορές στο παρελθόν. Για να το θυμηθούμε, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 2018 και στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Τότε, η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 2-1 (1-1, 1-0) προκρίθηκε στον τελικό, όπου εν τέλει κατέκτησε τον τίτλο.

Αφού τα είδαμε όλα αυτά, πάμε και σε αυτό που σας «καίει». Παρακάτω ακολουθούν οι αποδόσεις της αναμέτρησης από τη Novibet.

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης αποδόσεις

Ως ξεκάθαρο φαβορί φιγουράρει η Άρσεναλ με τον άσο να προσφέρεται στο 1.61. Το διπλό των Μαδριλένων βρίσκεται στο υψηλό 5.30, ενώ σε τιμή τετραπλασιασμού το Χ και πιο συγκεκριμένα στο 4.15.

Ενδιαφέρον έχουν οι αγορές των γκολ. Είτε μιλάμε για «haram ball» είτε όχι, βλέπουμε να προκρίνεται ως επιλογή το Over 2,5 στο 1.82. Αντίθετα, το Under 2,5 πληρώνει 1.99. Παρόμοια διαφορά και σε ό,τι αφορά τα G/G και N/G. Σε απόδοση 1.99 και 1.75 τα συναντάμε αντίστοιχα.

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης ειδικά

Πώς γινόταν να λείπει έστω και ένα ειδικό στοίχημα από αυτή την αναμέτρηση; Όπως γράψαμε και παραπάνω, πρόκειται για δύο σκληροτράχηλα ρόστερ, που κατά κύριο λόγο προσπαθούν να παίξουν ένα συγκεκριμένο, πειθαρχημένο στυλ. Μπορεί να κρίνει κάποιος από τα αποτελέσματα για το αν αποδίδει.

Οι δύο προπονητές έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να παίρνουν αυτό που θέλουν. Ουδεμία έκπληξη δεν θα προκαλούσε η ισοπαλία, ακόμα και αν η Άρσεναλ έχει τον πρώτο λόγο. Το να έρθει χωρίς σκορ φαντάζει απίθανο, βάσει της αναμφίβολης ποιότητας που διαθέτουν. Πώς θα σας φαινόταν, συνεπώς, το ακριβές σκορ 1-1 που οκταπλασιάζει (8.00);

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης κανάλι

Τώρα, σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet έχει την απάντηση ως συνήθως. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μονομαχία στο Λονδίνο (21/10, 22:00) από το Cosmote Sport 4HD.