ΑΕΚ Betsson – Ζολνόκι ειδικά: Να χτίσει το σερί

Οι μπασκετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ Betsson υποδέχεται τη Ζολνόκι ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής του BCL, στο κουπόνι μπάσκετ της Τετάρτης (15/10).

Να κερδίσει εύκολα και να πληρώσει

Να κάνει το δύο στα δύο θέλει η «Ένωση», έπειτα από την ιδανική πρεμιέρα στη Λετονία κόντρα στη Ρίγα. Πρώτο ματς με κόσμο στο γήπεδό της θα είναι αυτό για την ΑΕΚ Betsson τη φετινή σεζόν. Έχοντας κάνει ένα πολύ μεστό ξεκίνημα στην αρχή της σεζόν, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να χτίσει σερί και να πάρει μια εύκολη νίκη κοντά στη Σολνόκι.

Με τον κόσμο στο πλάι της στο κατάμεστο γήπεδο των Άνω Λιοσίων η «Ένωση» θέλει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της αντιπάλου της και να πάρει τη δεύτερη νίκη προκειμένου να μείνει αήττητη στο BCL. Προφανώς το κίνητρο είναι τεράστιο και σε συνδυασμό με την ώθηση που θα πάρει από τους οπαδούς της περιμένουμε να ανοίξει η διαφορά στον αγώνα και να πάρει μια εύκολη νίκη η κάτοχος του BCL το 2017.

Όσον αφορά τα στοιχηματικά, η πρώτη επιλογή που ξεχωρίζει τα ειδικά από τη Stoiximan είναι να κερδίσει η ΑΕΚ Betsson όλες τις περιόδους που προσφέρεται σε απόδοση 4.30.

ΑΕΚ Betsson: Να κερδίσει όλες τις περιόδους 4.30

Συνεχίζει ψηλά η ΑΕΚ Betsson

Η ΑΕΚ Betsson προέρχεται από μια εύκολη νίκη κόντρα του Πανιωνίου στο ελληνικό πρωτάθλημα, κερδίζοντάς τον εύκολα με 93-73. Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε πολύ καλύτερη εικόνα απ’ την πρεμιέρα στη Ρόδο όπου δυσκολεύτηκε κόντρα στον Κολοσσό.

Προφανώς όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο πολύ θα «δένονται» οι παίκτες μεταξύ τους και αυτό θα αποτυπώνεται και μέσα στο παρκέ. Στο φετινό ρόστερ των «κιτρινόμαυρων» υπάρχει ταλέντο αλλά υπάρχει και η αθλητικότητα που χρειάζεται όλο και περισσότερο στη σεζόν που διανύουμε.

Κατά κύριο λόγο οι επιθέσεις της ΑΕΚ Betsson περνάνε από τα χέρια του Κρις Σίλβα. Ο Αμερικάνος ψηλός έχει ξεκινήσει με εμφατικό τρόπο τη σεζόν, με τις κυριαρχικές εμφανίσεις του να τον αναδεικνύουν MVP κόντρα στον Πανιώνιο που έφτασε μια ανάσα από το double – double.

Δεν ξεχωρίζει μόνο αυτός όμως, καθώς υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ρόστερ με εμπειρία, που έχουν το χάρισμα του σκόρερ και βοηθούν την ομάδα τους να πάνε ψηλά το σκρο στην επίθεση. Όπως για παράδειγμα είναι ο Μπάρτλεϊ, ο Κατσίβελης και ο Κουζμίνσκας.

Πιο αναλυτικά η δεύτερη επιλογή που θα κυκλώσουμε στα προγνωστικά μπάσκετ είναι οι Over 92,5 πόντοι των «γηπεδούχων» σε απόδοση 2.30.

ΑΕΚ Betsson: Over 92,5 2.30

Να «τελειώνει» από νωρίς

Στο παιχνίδι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη. Η ποιότητα, το πιο βαθύ ρόστερ και η εμπειρία της «Ένωσης» είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που τη «δείχνουν» βάσει αποδόσεων να κερδίσει άλλο ένα ματς στο BCL.

Η Ζολνόκι χωρίς να έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία στο BCL, καθώς πέρυσι έπαιζε στο FIBA Europe Cup, αποκτά ακόμα ένα μειονέκτημα κόντρα στην πρώην κάτοχο του τίτλου.

Όπως προαναφέραμε το πρόγραμμα αγώνων της ΑΕΚ Betsson αλλά και των περισσότερων ομάδων που συμμετέχουν σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι αρκετά φορτωμένο. Παιχνίδια σαν αυτά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να τα «καθαρίζει» από την αρχή, προκειμένου να ξεκουράσει κάποιους παίκτες ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Εκεί θα στηριχτούμε στην τρίτη και τελευταία επιλογή για στοίχημα, το πρώτο ημίχρονο να είναι αυτό με τους περισσότερους πόντους στο παιχνίδι.