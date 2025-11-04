ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς αποδόσεις: Για νέα… 6άρα!💥💣

Αν θέλουμε να μιλήσουμε απόλυτα ψυχρά και ρεαλιστικά, η ΑΕΚ δεν μπορεί να αφήσει βαθμούς με τη Σάμροκ. Είναι πολλά που συντελούν στον ισχυρισμό αυτό και καθιστούν το παιχνίδι κάτι παραπάνω από «must win».

Αναμέτρηση εντός έδρας, με ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικής και με δύο ιδιαίτερα απαιτητικές εξόδους να ακολουθούν (27/11 Φιορεντίνα και 11/12 Σάμσουνσπορ). Με λίγα λόγια, η Ένωση είτε κάνει τώρα το αυτονόητο και ουσιαστικά είναι στην επόμενη φάση, είτε αφήνει βαθμούς και μπλέκει για τα καλά.

AEK NA ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΤΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 3.65 15.00

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς αποδόσεις

Η λογική λέει πως πιθανότατα θα δούμε ένα 90λεπτο όπως και εκείνο με την Αμπερντίν. Δεν λέμε ότι η Ένωση απαραίτητα θα κάνει πράξη εκ νέου ένα 6-0 (γιατί όχι;). Όμως, η ποιοτική διαφορά των ομάδων είναι αυτό που λέμε «πολλά με λίγα».

Και με βάση το πώς είναι πλέον το φορμάτ (και) του Conference League, όσα περισσότερα γκολ σκοράρεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να είσαι ψηλότερα στη βαθμολογία κόνφερενς λιγκ.

Εντάξει, οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να μην διανύουν μία από τις καλύτερες περιόδους της σεζόν τους, αλλά οι Ιρλανδοί δεν μπορούν να τους απειλήσουν. Μιλάμε για μία ομάδα που είναι 33η στον πίνακα κατάταξης, κουβαλώντας 2/2 ήττες (1-4 από Σπάρτα Πράγας και 0-2 από Τσέλιε).

Είναι και κάτι άλλο βέβαια. Η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας έχει μία ιστορική στιγμή μπροστά της. Αν κατακτήσει και το Κύπελλο την ερχόμενη Κυριακή (9/11 ο τελικός απέναντι στην Κορκ Σίτι), θα κάνει το νταμπλ μετά από 38 χρόνια. Οπότε, μοιραία το μυαλό είναι και λίγο στραμμένο εκεί.

Περνώντας και στα προγνωστικά κόνφερενς λιγκ, οι αποδόσεις είναι ενδεικτικές. Τόσο για τον άσο της ΑΕΚ, όσο και στις τιμές των γκολ.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1.15 7.85 19.00

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς ειδικά στοιχήματα

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μεγαλύτερη αξία στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Εκεί όπου οι στοιχηματικές εταιρίες προσφέρουν πληθώρα επιλογών.

1/1 + OVER 2,5 + ΚΟΥΤΕΣΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 4.00

OVER 2,5 ΑΕΚ + UNDER 0,5 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ + OVER 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΑΕΚ 4.50

ΑΕΚ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.07

ΑΕΚ ΝΑ ΝΙΚΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 14:59 3.20

ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (4-0, 5-0, 6-0) 2.42

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς κανάλι

Στο πρώτο «πιάτο» το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς (6/11, 19:45), το οποίο θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv τού Cosmote Sports 4HD. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!