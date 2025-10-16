ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αποδόσεις: «Φωτιά» στην κορυφή και το… 7.10!💣🔥

Γυρνάμε λίγο τον χρόνο πίσω, στις 5 Νοεμβρίου 2017. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο «ΟΑΚΑ». Τελικό αποτέλεσμα 1-0, χάρη σε ένα γκολ τού Λιβάγια στο 25ο λεπτό.

Για να βρούμε την επόμενη νίκη της Ένωσης ως γηπεδούχος απέναντι στον έτερο «δικέφαλο», ανεξαρτήτως διοργάνωσης, πρέπει να ταξιδέψουμε πέντε χρόνια μπροστά. Στη νεοσύστατη τότε «OPAP Arena», την 30ή Οκτωβρίου 2022, Γκαρσία και Γκατσίνοβιτς υπογράφουν το «κιτρινόμαυρο» 2-0, επίσης για τη 10η αγωνιστική.

Εκείνο το βράδυ μπήκε τέλος σε ένα τρομερό αήττητο σερί δέκα αγώνων του ΠΑΟΚ ως φιλοξενούμενος. Άρχισε τότε ένα νέο, που τον ήθελε χωρίς ένα διπλό στις επόμενες επτά αναμετρήσεις. Πότε τελείωσε και αυτό με τη σειρά του; Μόλις στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ΑΕΚ, στα περσινά πλέι οφ (2-3).

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Αλλιώτικη «αύρα»

H επερχόμενη κυριακάτικη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκει την Ένωση υπό ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Μάρκο Νίκολιτς πλέον στον πάγκο, δεύτερος χρόνος θητείας του Μάριου Ηλιόπουλου και ασφαλώς μεγαλύτερη αισιοδοξία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Πρώτη στη βαθμολογία ελλάδας, αήττητη έως τώρα στα εγχώρια και με μία μοναδική ευκαιρία μπροστά της. Με νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και διπλό στο «Καραϊσκάκης» την επόμενη εβδομάδα, η απόδοση για πρωτάθλημα θα πέσει αισθητά.

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 5.00

Σώθηκε από το χείλος του γκρεμού

Για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η σεζόν στη Stoiximan Super League ξεκίνησε ιδανικά. Το 3/3 στην αρχή έκανε τους πάντες ευχαριστημένους, αλλά ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων στη συνέχεια πυροδότησε μία έντονη κριτική προς όλους.

Το 2-1 με ανατροπή επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα ήρθε στην πιο κομβική στιγμή και προσέφερε μια αναγκαία ανάσα στους «ασπρόμαυρους». Προφανώς και το κλίμα έχει αντιστραφεί προς το καλύτερο, φανταστείτε τι θα γίνει αν έρθει και ένα διπλό, κόντρα στα προγνωστικά, την Κυριακή.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ 2.35 3.30 3.15

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

G/G + UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ + X ΗΜΙΧΡΟΝΟ 7.10

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.35

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.47

ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 1.83

ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.65

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ κανάλι

