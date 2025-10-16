ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αποδόσεις: «Φωτιά» στην κορυφή και το… 7.10!💣🔥

Γυρνάμε λίγο τον χρόνο πίσω, στις 5 Νοεμβρίου 2017. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο «ΟΑΚΑ». Τελικό αποτέλεσμα 1-0, χάρη σε ένα γκολ τού Λιβάγια στο 25ο λεπτό.

Για να βρούμε την επόμενη νίκη της Ένωσης ως γηπεδούχος απέναντι στον έτερο «δικέφαλο», ανεξαρτήτως διοργάνωσης, πρέπει να ταξιδέψουμε πέντε χρόνια μπροστά. Στη νεοσύστατη τότε «OPAP Arena», την 30ή Οκτωβρίου 2022, Γκαρσία και Γκατσίνοβιτς υπογράφουν το «κιτρινόμαυρο» 2-0, επίσης για τη 10η αγωνιστική.

Εκείνο το βράδυ μπήκε τέλος σε ένα τρομερό αήττητο σερί δέκα αγώνων του ΠΑΟΚ ως φιλοξενούμενος. Άρχισε τότε ένα νέο, που τον ήθελε χωρίς ένα διπλό στις επόμενες επτά αναμετρήσεις. Πότε τελείωσε και αυτό με τη σειρά του; Μόλις στην τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο την ΑΕΚ, στα περσινά πλέι οφ (2-3).

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Αλλιώτικη «αύρα»

ΑΕΚ ΠΑΟΚ αποδόσεις

H επερχόμενη κυριακάτικη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρίσκει την Ένωση υπό ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Μάρκο Νίκολιτς πλέον στον πάγκο, δεύτερος χρόνος θητείας του Μάριου Ηλιόπουλου και ασφαλώς μεγαλύτερη αισιοδοξία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Πρώτη στη βαθμολογία ελλάδας, αήττητη έως τώρα στα εγχώρια και με μία μοναδική ευκαιρία μπροστά της. Με νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και διπλό στο «Καραϊσκάκης» την επόμενη εβδομάδα, η απόδοση για πρωτάθλημα θα πέσει αισθητά.

ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
5.00

Σώθηκε από το χείλος του γκρεμού

αεκ παοκ αποδοσεισ

Για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η σεζόν στη Stoiximan Super League ξεκίνησε ιδανικά. Το 3/3 στην αρχή έκανε τους πάντες ευχαριστημένους, αλλά ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων στη συνέχεια πυροδότησε μία έντονη κριτική προς όλους.

Το 2-1 με ανατροπή επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα ήρθε στην πιο κομβική στιγμή και προσέφερε μια αναγκαία ανάσα στους «ασπρόμαυρους». Προφανώς και το κλίμα έχει αντιστραφεί προς το καλύτερο, φανταστείτε τι θα γίνει αν έρθει και ένα διπλό, κόντρα στα προγνωστικά, την Κυριακή.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
2.35 3.30 3.15
OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.02 1.80 1.75 2.00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

αεκ παοκ στοίχημα

Ντέρμπι της Stoiximan Super League χωρίς ειδικά στοιχήματα δεν γίνεται. Και οι δύο ομάδες μάς προσφέρουν πληθώρα επιλογών. Παρακάτω συλλέξαμε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα στα προγνωστικα ελλαδα και σας τα παρουσιάζουμε. Μπορείτε να κάνετε τη δική σας βόλτα στη Stoiximan, κλικάροντας απλώς τις αποδόσεις στο πινακάκι.

G/G + UNDER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ + X ΗΜΙΧΡΟΝΟ
7.10
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.35
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.47
ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
1.83
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
3.65

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ κανάλι

Το Άρης – Παναθηναϊκός θα είναι στα τελειώματά του, συνεπώς τόσο πρόβλημα με τις ώρες δεν έχουμε. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, αρκεί να συνδέσει το πρόγραμμα tv του στη συχνότητα τού CosmoteSports 1HD (19/10, 21:00). Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet πάντα είναι εδώ στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα