Vistabet Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Η vistabet συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας νόμιμο και ασφαλές παιχνίδι σε στοίχημα και online καζινο. Για να ξεκινήσεις, χρειάζεται να ολοκληρώσεις τη vistabet εγγραφη και στη συνέχεια την vistabet ταυτοποιηση. Παρακάτω θα βρεις αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και την ταυτοποίηση στην vistabet.

Για περισσότερες πληροφορίες για την στοιχηματική μπορείς να βρεις στην αξιολόγηση vistabet.

Πώς κάνω εγγραφή στη vistabet;

Η διαδικασία για την εγγραφή vistabet είναι απλή και γρήγορη:

  1. Μπαίνεις στην επίσημη ιστοσελίδα της vistabet.
  2. Πατάς “Εγγραφή” και συμπληρώνεις τα προσωπικά σου στοιχεία (όνομα, ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνο).
  3. Ορίζεις όνομα χρήστη και κωδικό.
  4. Επιβεβαιώνεις το email και το τηλέφωνό σου.

Μόλις ολοκληρώσεις αυτά τα βήματα, ο λογαριασμός σου δημιουργείται και μπορείς να κάνεις την πρώτη σου κατάθεση για στοίχημα ή vistabet casino.

Πως κανω ταυτοποιηση στη vistabet;

Η vistabet ταυτοποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕΕΠ. Χωρίς αυτήν, δεν θα μπορείς να πραγματοποιήσεις ανάληψη. Για να ολοκληρωθεί:

  1. Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου.
  2. Μεταβαίνεις στην ενότητα “Ταυτοποίηση”.
  3. Ανεβάζεις τα απαραίτητα έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).
  4. Στέλνεις και έγγραφο επιβεβαίωσης διεύθυνσης (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή τραπεζικό έγγραφο).

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται συνήθως σε λίγες ώρες για να μην χάνεις χρόνο από το online καζινο.

Ποια είναι τα έγγραφα για την διαδικασία ταυτοποίησης vistabet;

Για την vistabet ταυτοποιηση, όπως και για όλες τις στοιχηματικές εταιρίες, χρειάζονται:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για επιβεβαίωση στοιχείων).
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση (έκδοσης τελευταίου τριμήνου).

Πρόσεξε τα έγγραφα να είναι καθαρά και ευδιάκριτα, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την vistabet ταυτοποίηση και εγγραφή

Συνήθως ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών, εφόσον τα έγγραφα είναι σωστά.
Για λόγους ασφαλείας και για να τηρούνται οι κανονισμοί περί υπεύθυνου παιχνιδιού.
Συνήθως λόγω ασαφούς φωτογραφίας, μη πρόσφατου εγγράφου ή αναντιστοιχίας στοιχείων.

