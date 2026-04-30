Βαλένθια – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (30/04)

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην Ισπανία για το Game 2 της σειράς των play-off της ευρωλίγκα κόντρα στη Βαλένθια, δύο ημέρες μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 68-67 στο κουπόνι, κόντρα στις «νυχτερίδες».

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα αγώνων πολύ καλά διαβασμένοι, εστίασαν στα αμυντικά τους καθήκοντα και κρατώντας τη Βαλένθια πολύ χαμηλά στο σκορ κατάφεραν να κάνουν break, φέρνοντας πλέον τη σειρά στην Αθήνα.

Κομβικοί στο συγκεκριμένο ματς οι Χουάντσο (7 π., 5 ριμπ., 1 κλεψ.), Λεσόρ (12 π., 7 ριμπ., 1 ασίστ), Ναν (21 π., 2 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.) και Σορτς (12 π., 1 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός ;

Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Πώς θα δω Live Streaming το Βαλένθια – Παναθηναϊκός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Βαλένθια – Παναθηναϊκόςκαναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).