Χτίζει σερί με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο ΟΑΚΑ για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία εντυπωσιακή νίκη με 107-104 απέναντι στη Ντουμπάι στο Σαράγεβο και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν με ένα τρομερό τρίτο δεκάλεπτο όπου πέτυχε 34 πόντους έφτασε στην τρίτη σερί του νίκη στη διοργάνωση και παραμένει «ζωντανός» ακόμα και για το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Τσέντι Όσμαν με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με τους Χέιζ-Ντέιβις (22 πόντους) και Κέντρικ Ναν (21 πόντους) να ακολουθούν και να συμβάλουν τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του.

Με ρεκόρ 19-14, ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με άλλες πέντε ομάδες στις θέσεις 6-10 και απέχει δύο νίκες από την πρώτη τετράδα.

Δίνει άλλον έναν τελικό απέναντι στη Μονακό και μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ έχει δώσει αρκετές βοήθειες στην ομάδα ενώ η προσθήκη του Χέιζ-Ντέιβις την ανέβασε επίπεδο.

Βέβαια ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων του συλλόγου προς το πρόσωπο του.

Από την άλλη η Μονακό μπορεί να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα αλλά το τελευταίο διάστημα αυτό δεν φαίνεται στο γήπεδο.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε από τον πάγκο της αλλά οι Μονεγάσκοι έχουν βγάλει αντίδραση και έχουν κάνει έκτοτε το τρία στα τρία. Την Τρίτη (24/03), υποδέχτηκαν την Αρμάνι Μιλάνο και επικράτησαν με 90-85.

Γύρισε το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 27-12 και έφτασε έτσι στο επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα.

Είχε πλουραλισμό στην επίθεση της καθώς πέντε παίκτες της είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ντιαλό να είναι ο πρώτος της σκόρερ με 17.

Ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό και το ματς στο ΟΑΚΑ είναι ένας τελικός και για την ίδια.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.