Vistabet: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Μπολόνια και πριν το καρέ εκτός έδρας αγώνων αναζητά νίκη κόντρα στη Μακάμπι, σε ματς για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Ψάχνει αντίδραση

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από κακή εμφάνιση στην Ιταλία γνώρισε την ήττα από τη Βίρτους με 92-75. Οι «Πράσινοι» των σημαντικών απουσιών έπεσαν έτσι στο 4-2 (2-1 νίκες-ήττες εντός κι εκτός έδρας), και στόχος τους να επιστρέψουν στις επιτυχίες στο επόμενο εντός έδρας ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος έσφιξαν τα δόντια και έπαιξαν, παρότι ήταν αμφότεροι τραυματίες, και μοιραία δεν μπόρεσαν να προσφέρουν πολλά. Ο Κέντρικ Ναν έκλεισε το ματς με 19 πόντους, ενώ προσπάθησαν και οι Όσμαν, Σορτς. Ο Παναθηναϊκός είχε 4/21 τρίποντα (19%) και 13 ασίστ για 13 λάθη, αριθμοί που δεν τον βοήθησαν να κάνει τη διαφορά. «Ο Παναθηναϊκός με την φανέλα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα ματς. Οι παίκτες πρέπει να το αποδείξουν στο παρκέ. Είναι ευθύνη μου, να τους προετοιμάσω, αλλά αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση, πώς μπορώ να το κάνω; Αυτό είναι ένα πρόβλημα του σταφ» τόνισε ο Αταμάν μετά την εύκολη νίκη επί του Προμηθέα. Πλέον, ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη EuroLeague, αφού μετά τους Ισραηλινούς, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει σε Μονακό, Βελιγράδι, Μαδρίτη και Παρίσι. Εκτός πλάνων για την αναμέτρηση ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος. Προπονήθηκαν Ναν, Χολμς και Χουάντσο.

Πήρε ανάσα…

Με τον Ταμίρ Μπλατ να ευστοχεί από μακριά στα 4” πριν από το τέλος, η Μακάμπι κατάφερε να νικήσει την Ρεάλ με 92-91 και να γλιτώσει πανομοιότυπη ήττα όπως την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό! Μοιραίος για τη Ρεάλ ο Χεζόνια ο οποίος αστόχησε στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Λόνι Γουόκερ με 27 πόντους και ο Ρόμαν Σόρκιν με 21 πόντους έκαναν την περισσότερη δουλειά, αλλά ο Μπλατ έβαλε την τελευταία πινελιά με το σουτ της νίκης! Οι Ισραηλινοί πέτυχαν τη δεύτερη νίκη στη σεζόν και πήραν ανάσα.

