Vistabet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός! (02/01)

Ντέρμπι στο Telekom Center Athens απόψε (21:15), με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, σε ματς για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Μάχη… αποδείξεων

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προέρχονται από διαδοχικές νίκες στη EuroLeague και ψάχνουν τη νίκη στο μεταξύ τους ντέρμπι που θα τους δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση ενόψει συνέχειας! Οι «πράσινοι» μετρούν τρεις στη σειρά νίκες (εκτός με Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκίρις κι εντός με Χαποέλ). Από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο ΣΕΦ της Βιλερμπάν κι εκτός έδρας της Μπολόνια, δείχνοντας να επανέρχονται μετά τις τρεις σερί ήττες που είχαν γνωρίσει. Πέντε σερί νίκες, ανεξαρτήτως έδρας, μετρά ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού. Στα δύο από τα τρία τελευταία σημείωσε, μάλιστα περισσότερους από 90 πόντους!

Οι… παράγοντες του ντέρμπι

Κέντρικ Ναν και Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελούν τους δύο κορυφαίους παίκτες των ομάδων φέτος στη EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μένει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στο παρκέ (30’), ενώ με 19,2 πόντους αποτελεί τον 1ο σκόρερ της ομάδας του (3ος συνολικά στη EuroLeague). Από την άλλη ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, είναι ίσως συνολικά ο κορυφαίος σέντερ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Σε 23’ σκοράρει 11,1 πόντους και μαζεύει 7,6 ριμπάουντ (2ος στη διοργάνωση), ενώ με 21,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης καταγράφει την κορυφαία επίδοση στη EuroLeague!

