Vistabet: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ με 0% Γκανιότα*!

Ατλέτικο και Άρσεναλ στον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Champions League, με την παράδοση και τους οιωνούς να παίζουν τη δική τους μπάλα.

Vistabet: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ με Priceboosts!

Με παράδοση κόντρα στις αγγλικές ομάδες

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, έχοντας «χτίσει» τα θεμέλια της πρόκρισης από το «Καμπ Νόου». Παρά την ήττα στον επαναληπτικό, η ομάδα του Σιμεόνε βρέθηκε στα ημιτελικά, όπου θα βρει απέναντί της την Άρσεναλ. Εντός συνόρων η Ατλέτικο έχει κατεβάσει ρυθμούς, κάτι που αποτυπώθηκε στις τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Το σερί σταμάτησε με τη νίκη κόντρα στην Μπιλμπάο, στην πρόβα τζενεράλε ενόψει Άρσεναλ. Σύμμαχος η παράδοση, αφού η ισπανική ομάδα παραμένει αήττητη απέναντι σε αγγλικούς συλλόγους σε νοκ-άουτ φάση Champions League. Ο Χουλιάν Άλβαρες έχει ήδη γράψει ιστορία ως ο πιο παραγωγικός σκόρερ της Ατλέτικο σε μία ευρωπαϊκή σεζόν, ενώ ο Αντουάν Γκριεζμάν συμμετέχει στο 24.2% των γκολ της ομάδας του στη διοργάνωση. Να βρει δίχτυα ο Αργεντινός επιθετικός προσφέρεται στο 3.50.

Vistabet: Build A Bet* στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ!

Μέσα και στους δυο μεγάλους στόχους

Η Αρσεναλ, αν και αγχώθηκε πέρασε το εμπόδιο της Σπόρτινγκ και βρέθηκε στα ημιτελικά του Champions League. Οι Gunners με μια νίκη εκτός και μια ισοπαλία υπερκέρασαν το εμπόδιο των Πορτογάλων και θέλουν να φτάσουν μέχρι τέλους. Μάχη τίτλου δίνουν και εντός συνόρων, όπου είναι στο +3 από τη Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο. Οιωνός πρόκριση;

Η ομάδα του Αρτέτα παραμένει αήττητη στα τελευταία 12 παιχνίδια της στη διοργάνωση (10 νίκες, 2 ισοπαλίες) και απέχει μία αναμέτρηση από το να ισοφαρίσει το καλύτερο σερί της στην ιστορία της στην Ευρώπη (13 ματς μεταξύ 2005-2006), όταν είχε φτάσει έως τον τελικό. Παράλληλα, η αμυντική τριπλέτα Ράγια, Σαλιμπά και Γκάμπριελ έχει κρατήσει την εστία ανέπαφη στο 59% των αγώνων όπου ξεκίνησαν μαζί στο Champions League. Ο Γιόκερες σημείωσε τα δύο από τα τέσσερα γκολ του απέναντι στην Ατλέτικο στο προηγούμενο μεταξύ τους ματς, όμως στα νοκ-άουτ δεν έχει σκοράρει ακόμη. Να βρει δίχτυα ο Σουηδός τιμάται στο 3.10.

