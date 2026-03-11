ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επόμενη ομάδα Σπανούλης αποδόσεις: Στις επιλογές και ο Παναθηναϊκός!💣

Ο Βασίλης Σπανούλης παραιτήθηκε από τη Μονακό και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Μάλιστα, μέσα στις ομάδες που προσφέρονται από τις στοιχηματικές εταιρίες για να αναλάβει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είναι και ο Παναθηναϊκός!

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ κατάφερε να στείλει στον τελικό του περσινού Final Four τους Μονεγάσκους, ωστόσο παρά τις υψηλές προσδοκίες και φέτος, τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος οδήγησαν τον Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο. Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος πήρε τα ηνία της Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024 μετά τη θητεία του στο Περιστέρι.

Το κλίμα ήταν κάκιστο τους τελευταίους μήνες στη Μονακό, με τους παίκτες να είναι απλήρωτοι και την ομάδα να βιώνει μεγάλη οικονομική κρίση. Μέσα σε όλα υπήρξαν βαρύτατα πρόστιμα από την Euroleague και ban μεταγραφών. Συνεπώς, ήταν αναμενόμενο να μην αντέξει ο Έλληνας προπονητής, με όλο αυτό να έχει και αγωνιστικό αντίκτυπο: 7/8 ήττες στα πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Βασίλης Σπανούλης επόμενη ομάδα αποδόσεις

Πρώτο και απόλυτο φαβορί στα προγνωστικά στοιχήματος για να συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο Ολυμπιακός, με την απόδοση επαλήθευσης να βρίσκεται στα… Τάρταρα.

Ακολουθούν ως αουτσάιντερ οι Χάποελ Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές στο 4.00 και 5.50, αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η νεοφώτιστη Ντουμπάι στο 6.00.

Από εκεί και πέρα, μέσα στις ομάδες που δίνονται για να πάει ο Σπανούλης είναι ο Άρης στο 7.00 και ο Παναθηναϊκός στο 11.00!

Επόμενη ομάδα Βασίλη Σπανούλη στοίχημα

Δείτε την πρώτη οχτάδα των φαβορί στη Novibet. Παράλληλα, έτσι ώστε να επωφεληθείτε από τις κορυφαίες στοιχηματικές προσφορές*🎁, μπορείτε να επιλέξετε και το αντίστοιχο promo code*⭐, το οποίο θα απογειώσει την εμπειρία σας!

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ολυμπιακός
1.25novibet
Χάποελ Τελ Αβίβ
3.00novibet
Αναντολού Εφές
5.50novibet
Ολίμπια Μιλάνο
6.00novibet
Ντουμπάι
6.00novibet
Άρης
6.50novibet
Παναθηναϊκός
11.00novibet
Χάποελ Ιερουσαλήμ
14.00novibet

