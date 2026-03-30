Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «μονομαχούν» για την 23η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Ντέρμπι «αιωνίων»

Στο Telekom Center Athens διεξάγεται η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, η οποία ολοκληρώνει την 23η αγωνιστική του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη κυρίως για λόγους ψυχολογίας και prestige, αφού βαθμολογικά δεν αλλάζουν πολλά. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ντέρμπι αήττητος με ρεκόρ 20-0 και έχοντας εξασφαλίσει την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός, με 17-4, βρίσκεται στη δεύτερη θέση χωρίς να απειλεί άμεσα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε μομέντουμ το τελευταίο διάστημα. Οι συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague έχουν φέρει… αέρα αισιοδοξίας αλλά τα προβλήματα προστίθενται, καθώς η συμμετοχή των Χέιζ-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ δύσκολα θα αγωνιστούν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο Φουρνιέ, ενώ εκτός εγχώριας λίστας έχουν μείνει οι Φαλ, ΜακΚίσικ και Τζόζεφ. Στο 2.05 η Ενισχυμένη Απόδοση της Vistabet να σημειώσουν και οι δύο ομάδες 80+ πόντους στο ματς.

Η προϊστορία

Αυτή είναι η πέμπτη συνάντηση των δύο ομάδων φέτος και συνολικά η 224η στην ιστορία της Α’ Εθνικής. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα στις συνολικές νίκες με 120, έναντι 103 του Ολυμπιακού. Στις φετινές τους αναμετρήσεις, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το πάνω χέρι (3-1), έχοντας κερδίσει στο πρωτάθλημα και δύο φορές στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, πήρε τη δική του σημαντική νίκη στον τελικό Κυπέλλου, κατακτώντας το τρόπαιο.

