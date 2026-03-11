ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
UEFA & EuroLeague: Μοναδικές προσφορές* και ενισχυμένες αποδόσεις* για τις ελληνικές αναμετρήσεις στο Pamestoixima.gr

UEFA & EuroLeague: Μοναδικές προσφορές* και ενισχυμένες αποδόσεις* για τις ελληνικές αναμετρήσεις στο Pamestoixima.gr

Η Πέμπτη (12/03) φέρνει μια γεμάτη ευρωπαϊκή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με μοναδικές προσφορές* να σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στο UEFA Europa League και η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε για το UEFA Europa Conference League. Παράλληλα, στη EuroLeague ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Παναθηναϊκός AKTOR τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Μια βραδιά γεμάτη ένταση και μεγάλες προκλήσεις για τις ελληνικές ομάδες, η οποία συνοδεύεται από δυνατές προσφορές*, σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* και ειδικές επιλογές που κάνουν τη δράση ακόμη πιο συναρπαστική.

Greek Teams Winning Night: Να κερδίσουν όλες οι ελληνικές ομάδες | Pamestoixima.gr

Η μεγάλη προσφορά της ημέρας φέρνει στο προσκήνιο όλες τις ελληνικές ομάδες!

Στο Greek Teams Winning Night οι ελληνικές ομάδες καλούνται να κάνουν το απόλυτο στις αναμετρήσεις τους:

• Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μπέτις
• Μονακό-Ολυμπιακός
• Παναθηναϊκός AKTOR-Ζάλγκιρις Κάουνας
• Τσέλιε-ΑΕΚ

Αν οι ελληνικές ομάδες πανηγυρίσουν νίκες σε όλα τα παιχνίδια, η απόδοση εκτοξεύεται στο 18.00 *από 11.00!

Παναθηναϊκός & ΑΕΚ: Ενισχυμένη απόδοση* πρόκρισης| Pamestoixima.gr

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA συνεχίζονται με μεγάλες μάχες για την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ειδική ενισχυμένη* επιλογή συνδυάζει:

• Παναθηναϊκός να προκριθεί
• ΑΕΚ να προκριθεί σε απόδοση 5.80* από 4.70!

Η ευρωπαϊκή δράση στο Pamestoixima.gr ανεβαίνει με μακροχρόνια στοιχήματα και επιπλέον επιλογές που ανεβάζουν το ενδιαφέρον για την πορεία των ελληνικών ομάδων στις διοργανώσεις.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* και 0% γκανιότα** | Pamestoixima.gr

Στα μεγάλα παιχνίδια της ημέρας θα βρεις σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις*, που ανεβάζουν την αξία των επιλογών και κάνουν ακόμη πιο συναρπαστική την εμπειρία του στοιχήματος.
Επιπλέον, η ευρωπαϊκή βραδιά συνοδεύεται και από 0% γκανιότα** σε επιλεγμένες αγορές, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στα παιχνίδια της ημέρας.

