Τσέλσι – Τότεναμ: με 0% γκανιότα η λονδρέζικη μάχη Ευρώπης και παραμονής

Το «Στάμφορντ Μπριτζ» φιλοξενεί ένα λονδρέζικο ντέρμπι με πάρα πολύ μεγάλη πίεση, νεύρα και τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Η Τσέλσι παίζει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της Ευρώπης, ενώ η Τότεναμ ταξιδεύει στο δυτικό Λονδίνο, γνωρίζοντας πως μία νίκη μπορεί να της εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή.

Οι «Μπλε» μπαίνουν στο ματς κουβαλώντας απογοήτευση από τον χαμένο τελικό Κυπέλλου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και αρκετή πίεση μετά τη δύσκολη χρονιά στο πρωτάθλημα. Η έλευση του Τσάμπι Αλόνσο από το καλοκαίρι ήδη αλλάζει το κλίμα γύρω από τον σύλλογο, όμως αγωνιστικά η ομάδα συνεχίζει να ψάχνει σταθερότητα. Το 1-1 στο «Άνφιλντ» σταμάτησε το αρνητικό σερί ηττών, αλλά η Τσέλσι παραμένει μακριά από την εικόνα που θα ήθελε να παρουσιάζει μπροστά στο κοινό της.

Παρόλα αυτά, η παράδοση απέναντι στην Τότεναμ παραμένει ξεκάθαρα υπέρ της. Οι «Μπλε» έχουν κερδίσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στους «σπερς», ενώ συνολικά μετρούν 38 νίκες απέναντί τους στην Premier League, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.

Η Τότεναμ από την άλλη πηγαίνει με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Ντε Τζέρμπι έχει βελτιωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, παραμένει αήττητη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της και εκτός έδρας δείχνει πολύ πιο απειλητική απ’ ό,τι στην αρχή της σεζόν. Οι νίκες απέναντι σε Γουλβς και Άστον Βίλα έδωσαν σημαντική ώθηση και πλέον το κίνητρο της σωτηρίας κάνει το αποψινό ματς ακόμα πιο απαιτητικό.

Το ντέρμπι δύσκολα θα κυλήσει ήρεμα. Η πίεση της βαθμολογίας, η ένταση της αντιπαλότητας και η ανάγκη αποτελέσματος και για τις δύο ομάδες δημιουργούν συνθήκες για παιχνίδι με ρυθμό, δυνατές μονομαχίες και φάσεις εκατέρωθεν.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξιδεύει στο «Βαϊτάλιτι» γνωρίζοντας πως παίζει το τελευταίο της χαρτί στη μάχη του τίτλου. Η Άρσεναλ έκανε το καθήκον της απέναντι στην Μπέρνλι, αύξησε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς, με συνέπεια η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να χρειάζεται αποκλειστικά νίκη απέναντι στη φορμαρισμένη Μπόρνμουθ, ώστε να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Το timing πάντως μόνο εύκολο δεν είναι για τους «Πολίτες». Μπορεί να έρχονται από την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στην Τσέλσι και να τρέχουν αήττητο σερί 10 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Μπόρνμουθ έχει μία από τις πιο δύσκολες έδρες της φετινής Premier League. Η ομάδα του Άντονι Ιραόλα μετρά μόλις δύο εντός έδρας ήττες όλη τη χρονιά και περιμένει με ψυχολογία μετά από τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της.

Παράλληλα, οι «cherries» συνεχίζουν να κυνηγούν ευρωπαϊκό εισιτήριο και δεν έχουν κανένα περιθώριο χαλάρωσης. Η περσινή νίκη τους με 2-1 απέναντι στη Σίτι στο ίδιο γήπεδο αποδεικνύει πως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμα και απέναντι στους κορυφαίους. Βέβαια, η προϊστορία συνολικά παραμένει συντριπτικά υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το παιχνίδι μοιάζει ιδανικό για υψηλό ρυθμό και πολλές τελικές προσπάθειες. Η Σίτι θα πιέσει από νωρίς για το αποτέλεσμα, η Μπόρνμουθ παίζει επιθετικά στην έδρα της και σπάνια κλείνεται, ενώ οι δύο ομάδες δημιουργούν σταθερά πολλές καταστάσεις γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ματς της ομάδας του Ιραόλα οδηγούνται συχνά σε υψηλά νούμερα κόρνερ.

