Η Επιστροφή του “Notorious” και το «UFC Freedom 250» με ειδικά στοιχήματα!

Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών βρίσκεται στο επίκεντρο και προ των πυλών βρίσκονται δύο σπουδαία γεγονότα που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον όσον αφορά τους φίλους του MMA.

Η μεγαλύτερη είδηση που έχει κάνει ήδη πάταγο δεν είναι άλλη από την επίσημη επιστροφή του σπουδαίου πυγμάχου Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο οκτάγωνο, μετά από πέντε χρόνια απουσίας και τον σοβαρό τραυματισμό του το 2021 που τον είχε αναγκάσει να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων, στερώντας το MMA από το πλέον σπουδαίο όνομα του χώρου.

Ο επονομαζόμενος «Notorious» θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του UFC 329, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο της International Fight Week.

Αντίπαλός του θα είναι ο σπουδαίος Μαξ Χόλογουεϊ, σε μια σημαδιακή ρεβάνς 13 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση το 2013. Το παιχνίδι θα γίνει στην κατηγορία Welterweight και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και εισιτηρίων, επαναφέροντας τον Ιρλανδό σούπερ σταρ στο επίκεντρο του πλανήτη.

Conor McGregor 4.00 – Max Holloway 1.20

Παράλληλα με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεμφάνιση του ΜακΓκρέγκορ στο ρινγκ, το UFC ετοιμάζει το πιο ιδιαίτερο event στην ιστορία του, το «UFC Freedom 250», γιορτάζοντας τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Το πρωτοποριακό αυτό σόου θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου σε μια πρωτόγνωρη τοποθεσία: τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Στο main event της βραδιάς, ο αήττητος πρωταθλητής της Lightweight, Ίλια Τοπούρια, θα συγκρουστεί με τον κάτοχο του interim τίτλου, Τζάστιν Γκέιτζι, σε μια επική μάχη ενοποίησης της ζώνης.

Ilia Topuria 1.10 – Justin Gaethje 5.85

Το co-main event θα φιλοξενήσει τη μάχη των βαρέων βαρών ανάμεσα στον Άλεξ Περέιρα και τον Σιρίλ Γκαν για τον interim Heavyweight τίτλο. Με την επιστροφή του ΜακΓκρέγκορ να δεσπόζει και το Freedom 250 να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, το καλοκαίρι του 2026 ανήκει δικαιωματικά στο UFC.

Alex Pereira 1.85 – Ciryl Gane 1.85

