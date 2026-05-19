«Μάχες» που κρίνουν τίτλο, ευρωπαϊκές θέσεις και άνοδο με ειδικά στοιχήματα!

Manchester City v Bournemouth - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 2: Alex Jimenez of AFC Bournemouth and Nico O Reilly of Manchester City in action during the Premier League match between Manchester City and Bournemouth at Etihad Stadium on November 2, 2025 in Manchester, England. ***Local Caption*** Alex Jimenez Nico O Reilly Manchester Etihad Stadium England United Kingdom Copyright: xVisionhausx 776340451

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Τρίτης (19/5) είναι γεμάτο με εξαιρετικά κρίσιμα παιχνίδια, στα τελευταία μέτρα του «μαραθωνίου» των πρωταθλημάτων.

Στην Premier League, η 37η και προτελευταία στροφή κρίνει πολλά, σε κορυφή, ευρωπαϊκές θέσεις και ουρά.

Στο «Vitality Stadium» η Μπόρνμουθ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (21:30), με τη νίκη να είναι απαραίτητη για αμφότερες.

Η Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα κέρδισε και το Κύπελλο Αγγλίας με τη νίκη επί της Τσέλσι στον τελικό, ωστόσο θέλει και το πρωτάθλημα και για να μείνει ζωντανή και την τελευταία αγωνιστική, καλείται να πάρει το «τρίποντο», όντας στο -2 από την Άρσεναλ πριν τη σέντρα της αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους με 55 βαθμούς βρίσκονται στην 6η θέση, στο -4 από τη Λίβερπουλ και μόνο με νίκη θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ως το τέλος την 5η θέση για την έξοδο στο Champions League.

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1:4.50 X:4.20 2:1.69

Στο «Stamford Bridge» η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Τότεναμ στο ντέρμπι του Λονδίνου (22:15) που είναι καθοριστικό ειδικά για τους φιλοξενούμενους και τη μάχη που δίνουν για να μην υποστούν την «καταστροφή» του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι «μπλε» με 49 βαθμούς βρίσκονται στη 10η θέση και στο -3 από την 8η θέση που μπορεί να τους δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Τότεναμ έχοντας +2 από την επικίνδυνη ζώνη, με νίκη θα σωθεί οριστικά όπως ουσιαστικά και με ισοπαλία λόγω της πολύ καλύτερης διαφοράς τερμάτων από τη Γουέστ Χαμ.

Τσέλσι – Τότεναμ 1:2.01 X:3.60 2:3.60

Στη Serie B, το εισιτήριο για τα «σαλόνια» περνά από τα Playoffs προβιβασμού, με Μόντσα και Γιούβε Στάμπια να καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους μετά το 2-2 στο «Stadio Romeo Menti».

Όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό του «U-Power Stadium» για την ομάδα που θα πάει στον «τελικό» προβιβασμού.

Μόντσα – Γιούβε Στάμπια 1:1.65 X:3.70 2:5.05

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

