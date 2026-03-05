Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει

Τότεναμ και Κρίσταλ Πάλας (5/3, 22:00) λύνουν τις διαφορές τους απόψε το βράδυ στο Λονδίνο και είναι ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Η γηπεδούχος ομάδα, πάντως, «καίγεται» περισσότερο. Εξάλλου, στη Γαλλία παίζουν Λυών και Λανς (22:10), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, σε νοκ άουτ αναμέτρηση. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

Η Τότεναμ έχασε ξανά, αυτήν τη φορά εκτός έδρας από τη Φούλαμ με 2-1 και παρέμεινε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα στην Premier League και εξακολουθεί να έχει μπλέξει για τα καλά. Από την άλλη, έχει την Κρίσταλ Πάλας που είναι σε σαφώς καλύτερη μοίρα και πιο άνετη. Και ας έχασε 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περασμένη αγωνιστική. «Πλήρωσε» την αποβολή του Λακρουά και έτσι ήρθε η ανατροπή, αφού δέχτηκε μεγάλη πίεση. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως ο «Άσος», στο 2.35.

Παρολί που δεν χάνει!

Στη Γαλλία, Λυών και Λανς παίζουν στο Κύπελλο, είναι τα προημιτελικά της διοργάνωσης και ο αγώνας είναι νοκ άουτ. Μία κι έξω και όπου βγει. Στην προηγούμενη φάση του Κυπέλλου Γαλλίας, η Λυών απέκλεισε τη Λαβάλ με 2-0, ενώ στο πρωτάθλημα έχασε 3-2 από τη Μαρσέιγ στο ντέρμπι. Από την άλλη, η Λανς απέκλεισε την Τρουά με 4-2 εκτός έδρας, ενώ στη Ligue 1 έμεινε στο 1-1 με το Στρασβούργο σε ένα δυνατό παιχνίδι. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Να προκριθεί η Λυών, στο 1.87.

Παίρνεις μέρος στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί ως τις 6 Μαρτίου (08:00). Το ίδιο και εκείνο για το Μπάσκετ, ως την 1η Απριλίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Απριλίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Top Leagues. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αφορά τους αγώνες της Euroleague. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |