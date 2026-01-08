Το Ολυμπιακός – Μπάγερν σε περιμένει στην Elabet με 0% γκανιότα

Έτσι όπως έχει κυλήσει μέχρι τώρα η σεζόν, δεν χωρά ιδιαίτερη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει απόψε τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν. Οι δύο ομάδες συναντιούνται σε μια χρονική συγκυρία όπου καμία δεν έχει βρει απόλυτη σταθερότητα στην EuroLeague, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οι «Ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 11-8 βρίσκονται χαμηλότερα απ’ όσο επιτρέπει η ποιότητά τους, πληρώνοντας τα σκαμπανεβάσματα και το βαρύ πρόγραμμα, ενώ η Μπάγερν (7-13) προσπαθεί ακόμη να μαζέψει τα κομμάτια της μετά το κακό ξεκίνημα και τις αλλαγές στον πάγκο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Ολυμπιακός (-8.5) – Over 17.5 πόντοι Βεζένκοφ – Over 12.5 πόντοι Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (88-80), σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκε ανταγωνιστικός για τρία δεκάλεπτα, αλλά λύγισε στο τέλος απέναντι στην ένταση και την ποιότητα των Τούρκων. Το σερί δύσκολων εκτός έδρας αγώνων άφησε το αποτύπωμά του, όμως η συνολική εικόνα μόνο απογοητευτική δεν ήταν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και το σούπερ πέρασμα από το ΟΑΚΑ. Ο Βεζένκοφ παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ επιθετικά ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει το κορυφαίο offensive rating στη διοργάνωση, στοιχείο που δείχνει πως το πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή, αλλά οι λεπτομέρειες στα κλειστά σημεία.



Θα βρείτε το Ολυμπιακός – Μπάγερν στην Elabet με 0% γκανιότα, φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για κάθε αναμέτρηση της βραδιάς!

Απέναντί του, η Μπάγερν δείχνει σημάδια αντίδρασης μετά την αλλαγή προπονητή. Η αποχώρηση του Χέρμπερτ και η έλευση του Πέσιτς έφεραν άμεσα αποτελέσματα, με δύο διαδοχικές νίκες στην έδρα της να σπάνε ένα μεγάλο αρνητικό σερί. Παρ’ όλα αυτά, οι Βαυαροί παραμένουν μία από τις πιο αδύναμες επιθετικά ομάδες της EuroLeague, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα νούμερα. Η προϊστορία είναι συντριπτικά υπέρ του Ολυμπιακού, με εννέα νίκες στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις και εμφατικό πέρασμα από το Μόναχο (96-71) στο πρώτο ματς της σεζόν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Νίκη Μπαρτσελόνα (-10.5) – Over 17.5 πόντοι Πάντερ – Over 13.5 πόντοι Σενγκέλια

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρτίζαν με καθαρό αγωνιστικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα. Η νίκη με 93-83 επί της Μακάμπι έβαλε τέλος στο μικρό αρνητικό σερί και ανέβασε τους Καταλανούς στο 13-7, ενώ ακολούθησε και το εντυπωσιακό 105-100 απέναντι στη Ρεάλ στο clasico της Liga Endesa. Με πιο οργανωμένο παιχνίδι, χαμηλότερο τέμπο και ξεκάθαρες επιθετικές αρχές, η ομάδα δείχνει σταθερότητα. Στον αντίποδα, η Παρτίζαν διανύει μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της, με έξι νίκες σε 20 αγώνες και πέντε συνεχόμενες ήττες. Η βαριά ήττα από τη Μονακό (101-84) ανέδειξε ξανά τα σοβαρά αμυντικά προβλήματα και την έλλειψη συνοχής, ειδικά εκτός έδρας. Η προϊστορία (12 σερί νίκες της Μπαρτσελόνα) και η εικόνα των δύο ομάδων οδηγούν σε ματς με ξεκάθαρο φαβορί.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Ζάλγκιρις – Over 11.5 πόντοι Ράιτ – Over 13.5 πόντοι Φρανσίσκο

Στο Κάουνας, Ζάλγκιρις και Ερυθρός Αστέρας (αμφότερες με ρεκόρ 11-9) κοντράρονται σε μια μάχη με άμεσο αντίκτυπο στην οκτάδα. Η Ζάλγκιρις παραμένει από τις πιο πειθαρχημένες ομάδες της λίγκας, κορυφαία στο τρίποντο και ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της. Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και μία από τις καλύτερες άμυνες σε βάθος σεζόν, παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και επηρεάζεται από απουσίες.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ