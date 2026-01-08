ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Το Ολυμπιακός – Μπάγερν σε περιμένει στην Elabet με 0% γκανιότα

Έτσι όπως έχει κυλήσει μέχρι τώρα η σεζόν, δεν χωρά ιδιαίτερη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει απόψε τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν. Οι δύο ομάδες συναντιούνται σε μια χρονική συγκυρία όπου καμία δεν έχει βρει απόλυτη σταθερότητα στην EuroLeague, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οι «Ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 11-8 βρίσκονται χαμηλότερα απ’ όσο επιτρέπει η ποιότητά τους, πληρώνοντας τα σκαμπανεβάσματα και το βαρύ πρόγραμμα, ενώ η Μπάγερν (7-13) προσπαθεί ακόμη να μαζέψει τα κομμάτια της μετά το κακό ξεκίνημα και τις αλλαγές στον πάγκο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Νίκη Ολυμπιακός (-8.5) – Over 17.5 πόντοι Βεζένκοφ – Over 12.5 πόντοι Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (88-80), σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκε ανταγωνιστικός για τρία δεκάλεπτα, αλλά λύγισε στο τέλος απέναντι στην ένταση και την ποιότητα των Τούρκων. Το σερί δύσκολων εκτός έδρας αγώνων άφησε το αποτύπωμά του, όμως η συνολική εικόνα μόνο απογοητευτική δεν ήταν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και το σούπερ πέρασμα από το ΟΑΚΑ. Ο Βεζένκοφ παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ επιθετικά ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει το κορυφαίο offensive rating στη διοργάνωση, στοιχείο που δείχνει πως το πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή, αλλά οι λεπτομέρειες στα κλειστά σημεία.

Θα βρείτε το Ολυμπιακός – Μπάγερν στην Elabet με 0% γκανιότα, φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για κάθε αναμέτρηση της βραδιάς!

Απέναντί του, η Μπάγερν δείχνει σημάδια αντίδρασης μετά την αλλαγή προπονητή. Η αποχώρηση του Χέρμπερτ και η έλευση του Πέσιτς έφεραν άμεσα αποτελέσματα, με δύο διαδοχικές νίκες στην έδρα της να σπάνε ένα μεγάλο αρνητικό σερί. Παρ’ όλα αυτά, οι Βαυαροί παραμένουν μία από τις πιο αδύναμες επιθετικά ομάδες της EuroLeague, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα νούμερα. Η προϊστορία είναι συντριπτικά υπέρ του Ολυμπιακού, με εννέα νίκες στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις και εμφατικό πέρασμα από το Μόναχο (96-71) στο πρώτο ματς της σεζόν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Νίκη Μπαρτσελόνα (-10.5) – Over 17.5 πόντοι Πάντερ – Over 13.5 πόντοι Σενγκέλια 

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Παρτίζαν με καθαρό αγωνιστικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα. Η νίκη με 93-83 επί της Μακάμπι έβαλε τέλος στο μικρό αρνητικό σερί και ανέβασε τους Καταλανούς στο 13-7, ενώ ακολούθησε και το εντυπωσιακό 105-100 απέναντι στη Ρεάλ στο clasico της Liga Endesa. Με πιο οργανωμένο παιχνίδι, χαμηλότερο τέμπο και ξεκάθαρες επιθετικές αρχές, η ομάδα δείχνει σταθερότητα. Στον αντίποδα, η Παρτίζαν διανύει μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της, με έξι νίκες σε 20 αγώνες και πέντε συνεχόμενες ήττες. Η βαριά ήττα από τη Μονακό (101-84) ανέδειξε ξανά τα σοβαρά αμυντικά προβλήματα και την έλλειψη συνοχής, ειδικά εκτός έδρας. Η προϊστορία (12 σερί νίκες της Μπαρτσελόνα) και η εικόνα των δύο ομάδων οδηγούν σε ματς με ξεκάθαρο φαβορί.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Ζάλγκιρις – Over 11.5 πόντοι Ράιτ – Over 13.5 πόντοι Φρανσίσκο

Στο Κάουνας, Ζάλγκιρις και Ερυθρός Αστέρας (αμφότερες με ρεκόρ 11-9) κοντράρονται σε μια μάχη με άμεσο αντίκτυπο στην οκτάδα. Η Ζάλγκιρις παραμένει από τις πιο πειθαρχημένες ομάδες της λίγκας, κορυφαία στο τρίποντο και ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της. Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και μία από τις καλύτερες άμυνες σε βάθος σεζόν, παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και επηρεάζεται από απουσίες.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα