To Lucky Rocket απογειώνει καθημερινά έπαθλα*, εντελώς δωρεάν* στη Stoiximan!

Η Stoiximan παρουσιάζει αποκλειστικά στο κοινό της, τη νέα και ολοκαίνουργια καθημερινή συνήθεια. Το Lucky Rocket δίνει την ευκαιρία για έπαθλα* σε Στοίχημα, Live Casino και όχι μόνο, καθημερινά, δίνοντας παράλληλα στους παίκτες τη δυνατότητα να αποφασίσουν για το παιχνίδι τους, μέσω του Cash Out. Για 1 εβδομάδα, παίζεις εντελώς δωρεάν*!

Καθημερινά έπαθλα, εντελώς δωρεάν* στο Stoiximan Lucky Rocket.

Η δομή του είναι απλή. Πατά το κουμπί για να φύγει ο πύραυλος. Ανάμεσα στους πολλαπλασιαστές που θα δεις (2x, 3x) θα μπορείς να κάνεις Cash Out και να πάρεις όποιο έπαθλο* αναλογεί εκεί (τα έπαθλα αναγράφονται αναλυτικά στη λίστα του παιχνιδιού στο δεξί μέρος).

Εκεί είναι το σημείο της απόφασης. Αν ο πύραυλος συνεχίσει την άνοδο, τα έπαθλα* θα αυξηθούν. Υπάρχει όμως το ρίσκο, ο πύραυλος να εκραγεί και να μην πάρεις κανέναν έπαθλο*.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι χωρίς κατάθεση*!

Πρακτικά, σε αυτό το παιχνίδι, η τύχη δεν παίζει μόνη της. Κρατάς ένα κομμάτι στα χέρια σου, μέσα από τη δυνατότητα που σου δίνει το κουμπί του Cash Out. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ώρα να ανακαλύψεις το επίπεδο της διασκέδασης που προσφέρει και να πάρεις καθημερινά μεγάλα έπαθλα*.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις