ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Τελικός ΑΕΚ – Ρίτας με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d’Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Η ΑΕΚ προσπαθεί να κατακτήσει το δεύτερο BCL της ιστορίας της, το πρώτο από το 2018, καθώς και το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Η Ρίτας ψάχνει το πρώτο BCL της και την 3η ευρωπαϊκή κούπα της.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η ΑΕΚ στον ημιτελικό ξεπέρασε τη Μάλαγα με 78-65. Έπαιξε τρομερή άμυνα και ήταν εύστοχη από την περιφέρεια, κάτι που της έδωσε από νωρίς προβάδισμα. Δεν φοβήθηκε το ματς στο τέλος, όταν η Μάλαγα προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή της, και απλά έπαιζε το μπάσκετ που ήθελε, χωρίς εσκεμμένες καθυστερήσεις ή στιγμιαίο πανικό. Μια ολοκληρωτικά δίκαιη πρόκριση.

Η Ρίτας ήταν εντυπωσιακή στο 87-69 επί της Τενερίφης. Καταιγιστική, μετέτρεψε σε περίπατο ένα ματς όπου ήταν το αουτσάιντερ. Το ζητούμενο τώρα για το συγκρότημα του Γκιέντριους Ζιμπένας είναι να διατηρήσει τα στάνταρ στα οποία έπαιξε στον ημιτελικό. Μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς κόντρα στην ΑΕΚ, πριν από 9 χρόνια, με 102-76 εκτός έδρας και 86-80 εντός.

Ο άσος της ΑΕΚ προσφέρεται στο 1.55** και το διπλό της Ρίτας το συναντάμε στο 2.33** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παράλληλα, το Over 159.5 συνολικοί πόντοι (με παράταση) προσφέρεται στο 1.61**, ενώ το αντίστοιχο Under πάει στο 2.15**.

Από πλευράς πόντων ΑΕΚ, το Over 82.5 τοποθετείται στο 1.80** και το Under στο 1.88**, ενώ για τη Ρίτας στο 1.80** δίνεται το Over 79.5 πόντοι και στο 1.88** το Under 79.5 πόντοι.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στον τελικό της Μπανταλόνα, το Over 84.5 πόντοι από πλευράς ΑΕΚ ανεβαίνει στο 2.30** από 2.10, ενώ ο συνδυασμός ημίχρονο/τελικό: 1/1 + Over 162.5 πόντοι πάει στο 4.25** από 3.92.

Όσον αφορά τα ειδικά στοιχήματα, το να κατακτήσει το τρόπαιο η ΑΕΚ και να αναδειχθεί MVP του Φάιναλ Φορ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ προσφέρεται στο 2.50**, ενώ το να σκοράρει η ΑΕΚ 100 ή περισσότερους πόντους στον τελικό σε συνδυασμό με το να σημειώσει ο Μπάρτλεϊ 25 πόντους ή παραπάνω, παρέχεται στο 15.00**.

Ακόμη, το να δεχθούν τουλάχιστον από μία τεχνική ποινή οι δύο προπονητές κατά τη διάρκεια του αγώνα το βλέπουμε στο 5.00**, ενώ το να σημειωθεί νικητήριο Buzzer Beater στον τελικό εκτοξεύεται στο 25.00**.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το ιδιαίτερα πρακτικό Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα