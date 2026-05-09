ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Τελικός ΑΕΚ – Ρίτας με 0% γκανιότα και σούπερ Κιτρινόμαυρες «Ενισχύσεις» για το τρόπαιο

AEK-ΠΑΟ & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένη»… στέψη στο Μπάρτσα-Ρεάλ

Η ΑΕΚ στο δρόμο για να γίνει ξανά Βασίλισσα! Αρχικά υπέταξε την κάτοχο του BCL, Μάλαγα, στον ημιτελικό της Μπανταλόνα και διεκδικεί απόψε το τρόπαιο απέναντι στη Ρίτας. Η ψυχολογία ενόψει της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη στο Κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, ιδίως μετά την εμφάνιση απέναντι στην τρανή Ουνικάχα. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα μασούσαν σίδερα στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και περιόρισαν τους Ισπανούς στους 21 πόντους, θέτοντας γερές βάσεις για την τελική επικράτηση με 78-65.

Για ακόμα μια φορά το αμυντικό παιχνίδι της Ένωσης ήταν εξαιρετικό, όπως είχε αποδείξει και στο κρίσιμο ματς πρόκρισης που είχε προηγηθεί απέναντι στη Μπανταλόνα, την οποία απέκλεισε με 72-67 για να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Απέναντι στην Μάλαγα, ο… συνήθης ύποπτος, Μπάρτλεϊ, των 16 πόντων ήταν καθοριστικός, όπως και ο Λεκαβίτσιους που «έσβησε» στους 12.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ στο 6.40: Νίκη ΑΕΚ – Over 18.5 Μπάρτλεϊ – Over 14.5 Νάναλι

Κάπως έτσι η Ένωση θα βρεθεί για 6η φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό της. Αν και την τελευταία φορά που έφτασε στην πηγή του BCL ηττήθηκε από τη Μπούργος πίσω στο 2020, η ΑΕΚ έχει θετική παρουσία σε τελικούς στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Μετράει συγκεκριμένα το 3/5, με πρώτη την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων πίσω στο 1968. Ακολούθησε το Κύπελλο Σαπόρτα με νίκη επί της Μπολόνια το 2000, ενώ το 2018 υπέταξε τη Μονακό με 100-94 στο ΟΑΚΑ για να κατακτήσει το πρώτο της BCL.

Οι Κιτρινόμαυροι πάντως δεν ήταν οι μόνοι που έκαναν την έκπληξη στη φάση των ημιτελικών. Η Ρίτας άλλωστε, με τη σειρά της ξεπέρασε εμφατικά το εμπόδιο της Τενερίφης με 87-69 κι έκλεισε εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά. Κατά την πορεία τους στη φετινή διοργάνωση, οι Λιθουανοί μέτρησαν 11 νίκες και 4 ήττες, ενώ στα προημιτελικά έκαναν το 2/2 με αντίπαλο τη Νίμπουρκ.

Προπονητής είναι ο Γκιέντρους Ζιμπένας, ενώ ο πιο καθοριστικός παίκτης του ρόστερ πρόκειται για τον Τζέρικ Χάρντινγκ. Ενδεικτικά, ο Αμερικανο-πολωνός σκοράρει πάνω από 18 πόντους κατά μέσο όρο στο φετινό BCL, ενώ στον ημιτελικό έκανε… όργια σταματώντας στους 29 πόντους. Πρόκειται για την απειλή που η Ένωση οφείλει να προσέξει περισσότερο, αν και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει αποδειχθεί… μαέστρος στο να εξουδετερώνει τα ατού των αντιπάλων του.

Σε ό,τι αφορά το παρελθόν των Λιθουανών στη διοργάνωση, ο πίνακας είναι λευκός! Η Ρίτας άλλωστε δεν έχει κατακτήσει ποτέ άλλοτε στην ιστορία της το BCL, όμως μετράει δυο EuroCup στα 2000s (2005, 2009).

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για τον τελικό ΑΕΚ – Ρίτας, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα