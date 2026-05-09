Τελικός ΑΕΚ – Ρίτας με 0% γκανιότα και σούπερ Κιτρινόμαυρες «Ενισχύσεις» για το τρόπαιο

Η ΑΕΚ στο δρόμο για να γίνει ξανά Βασίλισσα! Αρχικά υπέταξε την κάτοχο του BCL, Μάλαγα, στον ημιτελικό της Μπανταλόνα και διεκδικεί απόψε το τρόπαιο απέναντι στη Ρίτας. Η ψυχολογία ενόψει της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη στο Κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, ιδίως μετά την εμφάνιση απέναντι στην τρανή Ουνικάχα. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα μασούσαν σίδερα στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και περιόρισαν τους Ισπανούς στους 21 πόντους, θέτοντας γερές βάσεις για την τελική επικράτηση με 78-65.

Για ακόμα μια φορά το αμυντικό παιχνίδι της Ένωσης ήταν εξαιρετικό, όπως είχε αποδείξει και στο κρίσιμο ματς πρόκρισης που είχε προηγηθεί απέναντι στη Μπανταλόνα, την οποία απέκλεισε με 72-67 για να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Απέναντι στην Μάλαγα, ο… συνήθης ύποπτος, Μπάρτλεϊ, των 16 πόντων ήταν καθοριστικός, όπως και ο Λεκαβίτσιους που «έσβησε» στους 12.

Κάπως έτσι η Ένωση θα βρεθεί για 6η φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκό τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό της. Αν και την τελευταία φορά που έφτασε στην πηγή του BCL ηττήθηκε από τη Μπούργος πίσω στο 2020, η ΑΕΚ έχει θετική παρουσία σε τελικούς στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Μετράει συγκεκριμένα το 3/5, με πρώτη την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων πίσω στο 1968. Ακολούθησε το Κύπελλο Σαπόρτα με νίκη επί της Μπολόνια το 2000, ενώ το 2018 υπέταξε τη Μονακό με 100-94 στο ΟΑΚΑ για να κατακτήσει το πρώτο της BCL.

Οι Κιτρινόμαυροι πάντως δεν ήταν οι μόνοι που έκαναν την έκπληξη στη φάση των ημιτελικών. Η Ρίτας άλλωστε, με τη σειρά της ξεπέρασε εμφατικά το εμπόδιο της Τενερίφης με 87-69 κι έκλεισε εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά. Κατά την πορεία τους στη φετινή διοργάνωση, οι Λιθουανοί μέτρησαν 11 νίκες και 4 ήττες, ενώ στα προημιτελικά έκαναν το 2/2 με αντίπαλο τη Νίμπουρκ.

Προπονητής είναι ο Γκιέντρους Ζιμπένας, ενώ ο πιο καθοριστικός παίκτης του ρόστερ πρόκειται για τον Τζέρικ Χάρντινγκ. Ενδεικτικά, ο Αμερικανο-πολωνός σκοράρει πάνω από 18 πόντους κατά μέσο όρο στο φετινό BCL, ενώ στον ημιτελικό έκανε… όργια σταματώντας στους 29 πόντους. Πρόκειται για την απειλή που η Ένωση οφείλει να προσέξει περισσότερο, αν και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει αποδειχθεί… μαέστρος στο να εξουδετερώνει τα ατού των αντιπάλων του.

Σε ό,τι αφορά το παρελθόν των Λιθουανών στη διοργάνωση, ο πίνακας είναι λευκός! Η Ρίτας άλλωστε δεν έχει κατακτήσει ποτέ άλλοτε στην ιστορία της το BCL, όμως μετράει δυο EuroCup στα 2000s (2005, 2009).

