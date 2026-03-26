Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ειδικά στοιχήματα!

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα μπαράζ είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος στο ποδοσφαιρικό μενού της Πέμπτης (26/3).

Τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό κρίνονται στα μπαράζ της ευρωπαϊκής ζώνης, όπου 16 ομάδες είναι χωρισμένες σε τέσσερα «Paths» για τα ισάριθμα εισιτήρια.

Στο «Beşiktaş Park» της Πόλης η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Ρουμανία (19:00) με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στον «τελικό» όπου θα παίξουν απέναντι σε Σλοβακία ή Κόσοβο. Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο που αντιμετώπισε την Ισπανία και μέσω των Playoffs θέλει να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελική φάση μετά το 2002 όταν αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη και αναδείχθηκε 3η.

Οι Ρουμάνοι του πολύπειρου Μιρτσέα Λουτσέσκου από την πλευρά τους αναζητούν το δρόμο για το Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1998 και τη χρυσή γενιά του Γκιόργκι Χάτζι.

Τουρκία – Ρουμανία 1:1.42 Χ:4.85 2:6.90

Η Ιταλία φιλοξενεί στο Μπέργκαμο τη Βόρειο Ιρλανδία (21:45) με αποκλειστικό στόχο το πρώτο από τα δύο βήματα για την μεγάλη επιστροφή σε τελική φάση. Στον «τελικό» αυτού του Path η νικήτρια θα αντιμετωπίσει Ουαλία ή Βοσνία. Η «σκουάντρα ατζούρα» στις δύο προηγούμενες προκριματικές φάσεις υπέστη μεγάλο κάζο, μένοντας εκτός τελικής φάσης και υπό τις οδηγίες του Τζενάρο Γκατούζο είναι αποφασισμένη να επιστρέψει μετά το 2014.

Όσο για την ομάδα του Μάικλ Ο’ Νιλ η αναμονή είναι σαφώς μεγαλύτερη για μια τελική φάση, καθώς η τελευταία παρουσία ήταν το 1986.

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 1:1.30 Χ:5.20 2:11.25

Λίγους μήνες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ, Βραζιλία και Γαλλία τίθενται αντιμέτωπες σε ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στο «Gillette Stadium» της Βοστώνης (22:00).

Η «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι αγωνίζεται απέναντι στους «τρικολόρ» του Ντιντιέ Ντεσάμπ σε μια πολύ δυνατή πρόβα ανάμεσα σε δύο εκ των φαβορί της τελικής φάσης του καλοκαιριού.

Βραζιλία – Γαλλία 1:2.90 X:3.65 2:2.30

