Super έπαθλο* με ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη από τη Stoiximan!

Η Πέμπτη είναι η μέρα τους. Αγωνίζονται και οι τρεις και σου δίνουν την ευκαιρία να προβλέψεις τα βήματα που θα κάνουν απέναντι στις αντιπάλους τους, για να κάνεις δικό σου το super έπαθλο* με την ολοκλήρωση του Mission.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa και το Conference League!

Σε μία πολύ απαιτητική εβδομάδα, Παναθηναϊκός πάει στο Ρότερνταμ για να παίξει απέναντι στη Φέγενορντ. Ο ΠΑΟΚ στη Λιλ για την ομάδα της πόλης, ενώ η ΑΕΚ ανοίγει τις πύλες του γηπέδου της για να υποδεχθεί την Αμπερντίν.

Το Mission περιλαμβάνει και τις 3 ελληνικές ομάδες, είναι ένα πλούσιο παρολί με πολύ χώρο για στοιχηματική δράση και σε οδηγεί στο έπαθλο* ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου. Θα βρεις πολλές αγορές, σε όλους τους αγώνες και πολύ μα πολύ χώρο για δράση.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι efood χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις