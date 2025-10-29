Super αποδόσεις από τη winmasters στα παιχνίδια της Euroleague!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η Euroleague φέτος έχει επεκταθεί σε 20 ομάδες, κάτι που σημαίνει πως τα παιχνίδια μοιραία είναι και περισσότερα. Άρα και οι «διαβολοβδομάδες». Μία ακόμη τέτοια λοιπόν διανύουμε και τώρα…

Μπορεί από το αποψινό πρόγραμμα να απουσιάζουν οι δύο «Έλληνες», όμως το στοιχηματικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο. Έτσι, η winmasters φροντίζει να απογειώσει την εμπειρία σου.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Τι σημαίνει αυτό; Πως μπορείς να βρεις σπουδαίες προσφορές* και δώρα* σε όλα τα παιχνίδια. Εμείς πάντως ξεχωρίσαμε τα πιο αμφίρροπα, εκεί όπου το ενδιαφέρον στις αποδόσεις νικητή εκτοξεύεται!

Στις 21:05, στη Σερβία, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει ως τυπικά γηπεδούχος τον Ερυθρό Αστέρα, για την 8η αγωνιστική. Το πόσο μοιρασμένο είναι το σετ αποδόσεων στη winmasters αποτυπώνεται στον άσο τού 1.96 και στο διπλό τού 1.88.

Euroleague Challenge με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!

25 Δώρα* σε αγώνες της Ευρωλίγκα

Αργότερα, στις 21:30, η έμπειρη Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί στην Ιταλία την περσινή πρωτάρα Παρί. Μπορεί οι Ιταλοί να είναι στο 2-5 και οι Γάλλοι στο 4-3, αλλά η εμπειρία των γηπεδούχων τούς καθιστά φαβορί στο 1.60, την ώρα που το διπλό προσφέρεται στο 2.39.

Κλείνουμε με το μεγαλύτερο – βάσει ονομάτων – παιχνίδι απόψε, το Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε στις 22:00. Οι Μαδριλένοι θέλουν να κάμψουν τη αντίσταση των πρωταθλητών τής Euroleague και η νίκη τους δίνεται στο χαμηλό 1.45. Πιο ψηλά, στο 2.83 το διπλό των Τούρκων.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Offers*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

