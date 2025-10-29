Super αποδόσεις από τη winmasters στα παιχνίδια της Euroleague!

Η Euroleague φέτος έχει επεκταθεί σε 20 ομάδες, κάτι που σημαίνει πως τα παιχνίδια μοιραία είναι και περισσότερα. Άρα και οι «διαβολοβδομάδες». Μία ακόμη τέτοια λοιπόν διανύουμε και τώρα…

Στις 21:05, στη Σερβία, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει ως τυπικά γηπεδούχος τον Ερυθρό Αστέρα, για την 8η αγωνιστική. Το πόσο μοιρασμένο είναι το σετ αποδόσεων στη winmasters αποτυπώνεται στον άσο τού 1.96 και στο διπλό τού 1.88.

Αργότερα, στις 21:30, η έμπειρη Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί στην Ιταλία την περσινή πρωτάρα Παρί. Μπορεί οι Ιταλοί να είναι στο 2-5 και οι Γάλλοι στο 4-3, αλλά η εμπειρία των γηπεδούχων τούς καθιστά φαβορί στο 1.60, την ώρα που το διπλό προσφέρεται στο 2.39.

Κλείνουμε με το μεγαλύτερο – βάσει ονομάτων – παιχνίδι απόψε, το Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε στις 22:00. Οι Μαδριλένοι θέλουν να κάμψουν τη αντίσταση των πρωταθλητών τής Euroleague και η νίκη τους δίνεται στο χαμηλό 1.45. Πιο ψηλά, στο 2.83 το διπλό των Τούρκων.

