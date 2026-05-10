Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play-off των θέσεων 1-4 της Super League. Ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Αμφότερες μάχονται για να εκμεταλλευτούν ένα πιθανό στραβοπάτημα της ΑΕΚ και να δώσουν νέο ενδιαφέρον στην κούρσα τίτλου. Παράλληλα, όμως, θέλουν τους βαθμούς καθώς προσπαθούν να κλειδώσουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο επόμενο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 45 νίκες, 19 ισοπαλίες και 28 ήττες με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (135-91 γκολ).

Ο Ολυμπιακός έχει χάσει έδαφος σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Πλέον, βρίσκεται στην 3η θέση μετά την εκτός έδρας ήττα του με 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ. Για αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν σκόραρε στους 3 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της: 0-0 με ΠΑΟΚ, 0-0 με ΑΕΛ, 0-1 με ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ, στο μεταξύ, έβγαλε αντίδραση. Για πρώτη φορά μετά από καιρό η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιξε τόσο καλό ποδόσφαιρο και αναμφίβολα γέμισε με αυτοπεποίθηση ενόψει ενός ακόμη μεγάλου ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη του νίκη μετά από τέσσερα ματς, ανάμεσα στα οποία και ο τελικός Κυπέλλου Betsson με τον ΟΦΗ, ο οποίος χάθηκε στην παράταση.

Αήττητη για 21 αγωνιστικές η ΑΕΚ

Για την ίδια αγωνιστική, η ΑΕΚ φιλοξενεί στην «Αγιά Σοφιά» τον Παναθηναϊκό, επιθυμώντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός, πάλι, θέλει να κλείσει τη σεζόν όσο καλύτερα μπορεί. Η Ένωση μετράει 30 νίκες, 24 ισοπαλίες και 34 ήττες στα 88 τελευταία παιχνίδια της με το «τριφύλλι» (93-95 γκολ).

Η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής βρίσκεται στην κορυφή με πλεονέκτημα έξι βαθμών. Το 0-0 με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας ήταν θετικό από τη στιγμή που έχασε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, νιώθει πως θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Είναι αήττητη εδώ και 21 αγωνιστικές (15 νίκες).

Ο Παναθηναϊκός, πάλι, ακόμη ψάχνει την πρώτη του νίκη στα play-off. Βέβαια, το κλίμα στο εσωτερικό του δεν είναι καλό. Μάλιστα, ο σύλλογος συνεχίζει να ψάχνει πώς θα συνεχίσει την επόμενη ημέρα, μιας και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αναμένεται να παραμείνει. Δεν σκόραρε στους 5 από τους 6 τελευταίους αγώνες του.

