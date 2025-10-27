Sportingbet: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι και θέλει να επιστρέψει στις νίκες πριν τις τέσσερις διαδοχικές εξόδους, στη EuroLeague.

Νίκη πριν το πρόγραμμα – φωτιά

Μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στην Αναντολού Εφές και την εύκολη νίκη του, ο Παναθηναϊκός… προσγειώθηκε απότομα στη Paladozza και γνώρισε την ήττα με 92-75. Οι «Πράσινοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και παραδόθηκαν σχεδόν… αμαχητί στους παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Πολλά νεύρα, μεγαλύτερη η αστοχία και φυσικά η αδυναμία κάτω από τη ρακέτα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ήττα, όπως και οι απουσίες. Το κενό του Χολμς ήταν εμφανές, ενώ και οι Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος έσφιξαν τα δόντια για να αγωνιστούν. Ο Παναθηναϊκός είχε 4/21 τρίποντα (19%) και 13 ασίστ για 13 λάθη, ενώ εντύπωση προκάλεσε η κακή αντίδρασή του στο γρήγορο παιχνίδι που επέβαλλε η Βίρτους. «Κάθε ματς φέτος είναι πολύ δύσκολο στην Ευρωλίγκα. Αν δεν βρούμε τη νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι δύσκολη σεζόν για εμάς» τόνισε ο Αταμάν. Οι «Πράσινοι» δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υπερκεράσουν το εμπόδιο του Προμηθέα εντός συνόρων και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι, εκεί όπου αναζητούν την 5η τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Άλλωστε, ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα με τέσσερις διαδοχικές εξόδους σε Μονακό, Βελιγράδι, Μαδρίτη και Παρίσι. Ετοιμοπόλεμοι Ναν, Χολμς και Χουάντσο. Εκτός ο Ρογκαβόπουλος.

Με… clutch Μπλατ!

Ο Ταμίρ Μπλατ με τρίποντο από τα 8 μέτρα στα 4.3” για τη λήξη και η Μακάμπι Τελ Αβίβ σόκαρε τους Μαδριλένους και η Μακάμπι κέρδισε αυτή τη φορά στο φινάλε τη Ρεάλ (92-91) στο Βελιγράδι. Εκτός από την βραδιά καριέρας του Λόνι Ουόκερ (27π., 4ασ.) και τον clutch Μπλατ, η Μακάμπι, που βελτίωσε το ρεκόρ της, στο 2-4, είχε σε εξαιρετική μέρα, τους Ρόμαν Σόρκιν (21π., 6ρ.) και Ο’Σι Μπρίσετ (18π., 5ρ.). Δυο νίκες έχουν οι Ισραηλινοί στα πέντε τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Αθήνα.

