ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι και θέλει να επιστρέψει στις νίκες πριν τις τέσσερις διαδοχικές εξόδους, στη EuroLeague.

Sportingbet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Νίκη πριν το πρόγραμμα – φωτιά

Μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στην Αναντολού Εφές και την εύκολη νίκη του, ο Παναθηναϊκός… προσγειώθηκε απότομα στη Paladozza και γνώρισε την ήττα με 92-75. Οι «Πράσινοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και παραδόθηκαν σχεδόν… αμαχητί στους παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Πολλά νεύρα, μεγαλύτερη η αστοχία και φυσικά η αδυναμία κάτω από τη ρακέτα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ήττα, όπως και οι απουσίες. Το κενό του Χολμς ήταν εμφανές, ενώ και οι Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος έσφιξαν τα δόντια για να αγωνιστούν. Ο Παναθηναϊκός είχε 4/21 τρίποντα (19%) και 13 ασίστ για 13 λάθη, ενώ εντύπωση προκάλεσε η κακή αντίδρασή του στο γρήγορο παιχνίδι που επέβαλλε η Βίρτους. «Κάθε ματς φέτος είναι πολύ δύσκολο στην Ευρωλίγκα. Αν δεν βρούμε τη νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι δύσκολη σεζόν για εμάς» τόνισε ο Αταμάν. Οι «Πράσινοι» δεν είχαν κανένα πρόβλημα να υπερκεράσουν το εμπόδιο του Προμηθέα εντός συνόρων και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι, εκεί όπου αναζητούν την 5η τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Άλλωστε, ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα με τέσσερις διαδοχικές εξόδους σε Μονακό, Βελιγράδι, Μαδρίτη και Παρίσι. Ετοιμοπόλεμοι Ναν, Χολμς και Χουάντσο. Εκτός ο Ρογκαβόπουλος.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ με Priceboosts!

Με… clutch Μπλατ!

Ο Ταμίρ Μπλατ με τρίποντο από τα 8 μέτρα στα 4.3” για τη λήξη και η Μακάμπι Τελ Αβίβ σόκαρε τους Μαδριλένους και η Μακάμπι κέρδισε αυτή τη φορά στο φινάλε τη Ρεάλ (92-91) στο Βελιγράδι. Εκτός από την βραδιά καριέρας του Λόνι Ουόκερ (27π., 4ασ.) και τον clutch Μπλατ, η Μακάμπι, που βελτίωσε το ρεκόρ της, στο 2-4, είχε σε εξαιρετική μέρα, τους Ρόμαν Σόρκιν (21π., 6ρ.) και Ο’Σι Μπρίσετ (18π., 5ρ.). Δυο νίκες έχουν οι Ισραηλινοί στα πέντε τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Αθήνα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα