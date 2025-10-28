Sportingbet: Ολυμπιακός – Μονακό με 0% Γκανιότα*! (29/10)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague. Nωρίτερα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο.

Συνέχεια στο σερί

Την 3η του συνεχόμενη νίκη και 5η συνολικά στις πρώτες επτά αγωνιστικές θέλει να πανηγυρίσει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 4-2 βρίσκονται στην 5η θέση και έχουν ως στόχο να… χτίσουν πάνω στο μομέντουμ το οποίο βρίσκονται, καθώς μετά την επικίνδυνη Μονακό, ακολουθεί η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, εκτός παραμένει ο τραυματίας Φαλ, ενώ αντίθετα ο Παπανικολάου που δεν αγωνίστηκε στα παιχνίδια με Μύκονο και Μπάγερν, αναμένεται να είναι στη δωδεκάδα των Πειραιωτών. Τα… πατήματα της ψάχνει να βρει η Μονακό η οποία με ρεκόρ 3-3 βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάντως, η ομάδα του Σπανούλη μετρά δύο συνεχόμενα «διπλά» στο ΣΕΦ τα τελευταία χρόνια και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί κι απόψε! Στο 3.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3+ εύστοχα τρίποντα ο Φουρνιέ.

Για το 2/2

Να διπλασιάσει τις νίκες του στο Κύπελλο θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το «τριφύλλι» με τον Μπενίτεθ πλέον στον πάγκο του έχει τον πρώτο λόγο να πανηγυρίσει το «τρίποντο», ωστόσο, πάντα οι αναμετρήσεις στα Δυτικά Προάστια κρίνονται στην κόψη του… ξυραφιού. Την τελευταία διετία οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ξανά στη διοργάνωση με τον Παναθηναϊκό να μετρά διαδοχικές νίκες με σκορ 2-0 και 2-1 στην έδρα του Ατρομήτου. Στ’ αγωνιστικά, αρκετές αλλαγές αναμένονται στην βασική ενδεκάδα για τους «πράσινους», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να βρίσκονται και οι Περιστεριώτες. Στο 4.33 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

