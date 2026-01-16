ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι με Build A Bet* στο Live!

Στις 14:30, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι στο “Οld Trafford” για την 22η αγωνιστική της Premier League. Μία ώρα αργότερα, Πανσερραϊκός και Κηφισιά κοντράρονται στις Σέρρες.

Sportingbet: PriceBoost στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι!

Το Μάντσεστερ στα δύο!

Σπουδαία ματς αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στο Μάντσεστερ, όπου Γιουνάιτεντ και Σίτι διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Αμφότερες έχουν ως στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών, με την τωρινή τους κατάσταση να μοιάζει λίγο ως προς τα τελευταία τους αποτελέσματα πριν την συνάντησή τους. Συγκεκριμένα αμφότερες μετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Πέρσι, έμειναν στο 0-0, όταν συναντήθηκαν στο “Old Trafford”, ενώ την σεζόν που διανύουμε η Σίτι επικράτησε στην αναμέτρηση του 1ου γύρου με σκορ 3-0. Η πιο πρόσφατη εντός έδρας νίκη της Γιουνάιτεντ – σε μεταξύ τους ματς – καταγράφεται τον Ιανουάριου του 2023 με 2-1.

Sportingbet: Ενισχυμένη Απόδοση στο Πανσερραϊκός – Κηφισιά!

Τον πρώτο λόγο η Κηφισιά

Πανσερραϊκός και Κηφισιά ανοίγουν απόψε την… αυλαία της 17ης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Κι οι δύο ομάδες έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη νίκη, με τους γηπεδούχους να… καίγονται περισσότερο. Η αναμέτρηση για τα «λιοντάρια» έχει χαρακτηριστεί ως επιβίωσης, καθώς το «τρίποντο» είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουν να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για παραμονή στην κατηγορία. Στον αντίποδα, η ομάδα των Βορείων Προαστείων της Αττικής θέλει να παραμείνει μέσα στο γκρουπ των θέσεων 5-8 μέχρι το φινάλε, όπου από εκεί θα διεκδικήσουν το… όνειρο της Ευρώπης με την συμμετοχή τους στα προκριματικά του Europa Conference League. Στην αναμέτρηση του 1ου γύρου η ομάδα του Λέτο επικράτησε με σκορ 3-0.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

