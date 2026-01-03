ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Λάτσιο – Νάπολι! (04/01)

Στις 13:30, η Λάτσιο υποδέχεται τη Νάπολι στο “Olimpico” και στις 21:45, η Ίντερ φιλοξενεί την Μπολόνια στο “Giuseppe Meazza”.

Sportingbet: Λάτσιο – Νάπολι με Build A Bet* στο Live!

Κωδικός… διπλό

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει μία… ανάσα από την κορυφή της Serie A, η Νάπολι δοκιμάζεται το μεσημέρι στην έδρα της Λάτσιο. Οι «παρτενοπέι» γνωρίζουν ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, Ίντερ και Μίλαν να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο σε περίπτωση απώλειας βαθμών. Το 2025 πάντως φαίνεται να έκλεισε ιδανικά για την ομάδα του Κόντε, η οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας, και επέστρεψε στις νίκες στο Πρωτάθλημα, μετά το «διπλό» στην έδρα της Κρεμονέζε. Ακόμα δείχνει να ψάχνεται η Λάτσιο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή γκολ. Οι «αετοί» διαθέτουν μία από τις χειρότερες επιθέσεις στο Πρωτάθλημα και με 24 βαθμούς βρίσκονται στην 8η θέση. Δύο συνεχόμενες ισοπαλίες έχει καταγράψει η προϊστορία των δύο ομάδων στο “Olimpico”.

Sportingbet: Κορυφαίο Live στους αγώνες της Serie A!

Να παραμείνει πρώτη

Την 13η νίκη της στην Serie A θέλει να πανηγυρίσει απόψε η Ίντερ, η οποία υποδέχεται την Μπολόνια στο Μιλάνο. Oι «νερατζούρι» γνωρίζουν πως αυτές τις αναμετρήσεις πρέπει να τις… καθαρίζουν σχετικά εύκολα, εφόσον θέλουν να προσθέσουν ακόμα έναν τίτλο στη συλλογή τους. Το 2025 μπορεί να μην έκλεισε ιδανικά, καθώς ήρθε ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ από την Μπολόνια και απόψε ουσιαστικά θα ψάχνουν και την άτυπη ρεβάνς κόντρα στην ομάδα του Ιταλιάνο. Αυτή θα είναι η 79η κόντρα των δύο ομάδων στην Serie A με γηπεδούχο την Ίντερ, η οποία μετρά 43 νίκες, έναντι των 12 που έχει πανηγυρίσει η Μπολόνια.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα