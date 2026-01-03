Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Λάτσιο – Νάπολι! (04/01)

Στις 13:30, η Λάτσιο υποδέχεται τη Νάπολι στο “Olimpico” και στις 21:45, η Ίντερ φιλοξενεί την Μπολόνια στο “Giuseppe Meazza”.

Κωδικός… διπλό

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει μία… ανάσα από την κορυφή της Serie A, η Νάπολι δοκιμάζεται το μεσημέρι στην έδρα της Λάτσιο. Οι «παρτενοπέι» γνωρίζουν ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, Ίντερ και Μίλαν να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο σε περίπτωση απώλειας βαθμών. Το 2025 πάντως φαίνεται να έκλεισε ιδανικά για την ομάδα του Κόντε, η οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας, και επέστρεψε στις νίκες στο Πρωτάθλημα, μετά το «διπλό» στην έδρα της Κρεμονέζε. Ακόμα δείχνει να ψάχνεται η Λάτσιο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή γκολ. Οι «αετοί» διαθέτουν μία από τις χειρότερες επιθέσεις στο Πρωτάθλημα και με 24 βαθμούς βρίσκονται στην 8η θέση. Δύο συνεχόμενες ισοπαλίες έχει καταγράψει η προϊστορία των δύο ομάδων στο “Olimpico”.

Να παραμείνει πρώτη

Την 13η νίκη της στην Serie A θέλει να πανηγυρίσει απόψε η Ίντερ, η οποία υποδέχεται την Μπολόνια στο Μιλάνο. Oι «νερατζούρι» γνωρίζουν πως αυτές τις αναμετρήσεις πρέπει να τις… καθαρίζουν σχετικά εύκολα, εφόσον θέλουν να προσθέσουν ακόμα έναν τίτλο στη συλλογή τους. Το 2025 μπορεί να μην έκλεισε ιδανικά, καθώς ήρθε ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ από την Μπολόνια και απόψε ουσιαστικά θα ψάχνουν και την άτυπη ρεβάνς κόντρα στην ομάδα του Ιταλιάνο. Αυτή θα είναι η 79η κόντρα των δύο ομάδων στην Serie A με γηπεδούχο την Ίντερ, η οποία μετρά 43 νίκες, έναντι των 12 που έχει πανηγυρίσει η Μπολόνια.

